Une série de rendez-vous culturels pour les nouveaux arrivants

Pour transmettre le goût du Québec aux nouveaux arrivants, le Mouvement national des Québécoises et Québécois a lancé Les Rendez-vous culturels qui consistent en un programme de rencontres sous le signe des arts, de la culture et l’histoire.

Pendant sept semaines consécutives, un groupe d’immigrants sera invité à participer à une séance hebdomadaire lors de laquelle une activité culturelle lui sera proposée.

Ces activités sont organisées dans le but d’améliorer la connaissance du français oral des nouveaux arrivants et de leur permettre de se familiariser avec l’histoire et la culture québécoises dans un contexte ludique et social.

Ils auront notamment l’occasion de visiter le musée Boréalis, de découvrir la culture traditionnelle et la chanson québécoise d’hier à aujourd’hui au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac et de plonger dans le patrimoine régional à la Cité de l’Énergie.

Le programme vise également à favoriser la socialisation et l’intégration des néo-Québécois, en les amenant à créer des liens dans leur nouvelle communauté, ainsi qu’à encourager la fréquentation d’institutions et de lieux artistiques et culturels en Mauricie.

«Ce projet s’inscrit dans cette volonté de décentralisation de l’immigration, de faire en sorte que le Québec tout entier bénéficie de l’arrivée de nouveaux citoyens. C’est un défi pour notre société, mais c’est aussi la façon la plus efficace d’offrir un avenir meilleur à nos nouveaux concitoyens », indique Guy Rousseau, directeur général de la SSJB de la Mauricie.

Les nouveaux arrivants intéressés doivent travailler à temps plein ou à temps partiel et la langue française ne doit pas être leur langue maternelle. Ils peuvent contacter la SSJB de la Mauricie en composant le 819-375-4883, poste 2306. Quelques places sont encore disponibles.