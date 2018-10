Une saison touristique exceptionnelle à l’image de la météo

Crédit photo : (Photo courtoisie Barrons nous)

BILAN. Quatre entreprises touristiques sur cinq en Mauricie ont maintenu ou augmenté leur achalandage lors de la dernière saison touristique. Même que pour plus de la moitié d’entre elles, la hausse a été d’au moins 10%.

C’est ce qui ressort d’un sondage mené par Tourisme Mauricie auprès de 127 entreprises à la fin du mois de septembre. Les facteurs les plus cités sont la météo exceptionnelle de l’été dernier, la présentation de spectacles d’envergure à Trois-Rivières et Shawinigan, la valeur du dollar canadien, la renommée grandissante des entreprises de la Mauricie et les campagnes publicitaires originales notamment sur les réseaux sociaux.

Sur le territoire de Trois-Rivières (37 répondants), la presque totalité (97%) des entreprises touristiques ont qualifié leur dernière saison de régulière à très bonne. Plus de la moitié d’entre elles ont connu une hausse d’achalandage de plus de 10% par rapport à l’été 2017. Parmi les raisons invoquées, les intervenants ont cité la météo favorable, le spectacle du Cirque du Soleil, la notoriété grandissante de l’entreprise et de la destination, ainsi que l’impact accru des campagnes de promotion sur les médias sociaux.

À Shawinigan (18 répondants), 83% des entreprises sondées ont qualifié de régulière à bonne leur dernière saison. L’achalandage a été supérieur ou égal à l’été 2017 pour 11 entreprises sur 18. Cependant, 5 des 7 entreprises ayant subi des baisses sont principalement dans le secteur Saint-Jean-des-Piles qui a vécu la fermeture de l’entrée du parc national de la Mauricie pour cause de travaux. Les intervenants shawiniganais citent parmi les facteurs positifs de la dernière saison la programmation estivale variée au centre-ville, la météo favorable, ainsi que les investissements que certains d’entre eux ont faits.

Même bilan positif chez les 52 répondants provenant des MRC de Maskinongé, de la Haute-Mauricie, des Chenaux et de Mékinac. Pour tous ces territoires, 96 % des répondants ont qualifié leur saison de régulière à très bonne. Si on exclut les entreprises qui en étaient en leur première année d’opération, 88 % des répondants affirment avoir enregistré un achalandage supérieur ou égal à l’été dernier. Ce succès est attribuable selon les entreprises sondées à la météo, la valeur du dollar, les recommandations des clients sur les médias sociaux et de l’investissement efficace en promotion.

Du côté de Tourisme Mauricie

En 2018 en collaboration avec ses partenaires, Tourisme Mauricie, a investi près de 290 000$ dans trois campagnes promotionnelles: Forfaits spectacles, Sorties de l’été et Mauricie gourmande. Selon la directrice Geneviève Boivin, les objectifs de ces offensives ont tous été atteints. Bien que la page forfaitsmauricie.com se soit avéré une vitrine très efficace, la vente des forfaits spectacles a enregistré une légère baisse par rapport à l’an dernier, les réservations se faisant de plus en plus à la dernière minute et à la carte.

À ces trois offensives estivales s’ajoutent tous les autres placements des entreprises touristiques dans le regroupement publicitaire opéré par l’agence NP2 qui totalisait, rappelons-le, 1,06 million$, pour une valeur médiatique de plus de 3 millions$. Pour l’ensemble des campagnes, la provenance des visiteurs Web reflète bien celle de la clientèle habituelle de la région, soit Montréal et le Montréal métro, la Mauricie, la grande région de Québec, la Montérégie et les Cantons-de-l’Est.

Rappelons que Tourisme Mauricie compte près de 460 membres répartis sur 6 MRC et propose aux touristes une très large gamme d’activités et hébergements touristiques tout près des deux grands pôles urbains du Québec.

Appréciation de la saison 2018: régulière à très bonne

Établissements d’hébergement (47 répondants) : 91%

Pourvoiries<@$p> (20 répondants): 100%

Sites et attraits touristiques<@$p> (34 répondants): 100%

Festivals et événements<@$p> (12 répondants): 100%

Restaurants, bars, cafés et microbrasseries<@$p> (10 répondants): 78%

Achalandage supérieur ou égal à 2017

Établissements d’hébergement: 84%

Pourvoiries: 95%

Sites et attraits touristiques: 81%

Festivals et événements: 66%

Restaurants, bars, cafés et microbrasseries: 66%

Statistiques web (15 mai au 30 septembre)

tourismemauricie.com: + 15% de visiteurs (585 000 visiteurs vs 508 000 en 2017);

Clics sur les sites des membres: +20% (436 256 clics vs 362 659 en 2017);

Provenance des visiteurs: 64 % arrivent de Google, 8 % des médias sociaux, 9 % en direct;

Comptes Facebook et Instagram de Tourisme Mauricie: plus de 671 000 personnes atteintes par les différentes actions publicitaires au cours de la période estivale, ce qui se traduit par une augmentation de 52% versus l’été 2017 (442 406 personnes).