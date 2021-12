Une saison couronnée de succès chez le Vert et Or

La troupe d’Hugo Gélinas a remporté le titre d' »Organisation par excellence » dans la Ligue scolaire D2 Provincial, et ce, pour la 7e fois en 10 ans.

Le Vert et Or a également remporté quelques honneurs individuels. Jérémy Janvier a été nommé Joueur le plus utile à son équipe de la Ligue scolaire D2 Provincial, tandis Benjamin Larose a été élu Étudiant-athlète par excellence du Vert et Or. Alexis Bordeleau a quant à lui été élu sur l’équipe d’étoile défensive comme demi défensif.

« Merci au comité de parents, à l’équipe d’entraîneurs, aux joueurs et à toutes les personnes impliquées de prêt ou de loin dans le programme », peut-on lire via la page Facebook officielle.

« Nous sommes très fiers d’être reconnus par nos collègues. Notre programme de football est reconnu comme étant très impliqué dans la ligue, très accueillant pour les équipes qui viennent au Séminaire, et doté d’une excellente éthique de travail qui entraîne de bons résultats obtenus sur le terrain. Nous sommes très heureux de remporter ce prix qui fait en sorte que nous nous distinguons au niveau provincial avec classe année après année. »

Sur le terrain, la formation «Cadet» a malheureusement perdu en grande finale, tandis que la formation «Juvénile» a perdu en quart de finale face àl’équipe championne 2021.

Cette année, c’est l’organisation des Corsaires de Pointe-Lévy qui avait le mandat d’organiser le gala de fin de saison.