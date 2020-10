Une ruelle verte au centre-ville

Une première ruelle verte a été aménagée dans le district entrepreneurial innovant d’Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, plus précisément à côté de l’Espace 445, sur la rue des Volontaires.

L’objectif visait à aménager et verdir la ruelle située à proximité du bâtiment qui appartient à IDE Trois-Rivières. Il s’agissait d’un espace inutilisé.

Une voûte végétale a été créée à partir d’un procédé de jardins en bac, avec une autonomie hydrique qui nécessite peu d’entretien. Ceux-ci sont connectés en réseau et intégrés à une structure de palissage en bois de cèdre (treillis et tonnelle) de manière à former une longue voûte végétale.

La combinaison des produits biofertilisants et du procédé de culture biologique dans les jardins en réseau permettra le déploiement rapide des plantes grimpantes pour créer une véritable oasis urbaine.

IDE Trois-Rivières a fait affaire avec l’entreprise Organilab pour développer ces jardins et voûtes. Du mobilier extérieur, des accessoires décoratifs et un système d’éclairage d’appoint le long de la voûte bonifient également l’espace.

«C’est un exemple concret de revalorisation d’espaces vacants remplis de potentiels et on souhaite ainsi que ça éveille des idées chez d’autres propriétaires de bâtiments ou d’entreprises. En multipliant ce genre de projet, notre centre-ville deviendra toujours plus attrayant», souligne Mario De Tilly, directeur général d’IDE Trois-Rivières.

La ruelle verte permettra aussi de réduire la température ambiante ressentie durant les périodes de chaleur de près de cinq degrés Celsius.

Bien que la ruelle n’ait pas pu être installée en mai comme prévu, en raison de la pandémie de COVID-19, elle a été conçue pour résister aux intempéries de l’hiver. Elle sera donc toujours sur place à l’été 2021 et une phase deux est déjà envisagée.