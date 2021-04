Une réussite pour la boite de type cabane à sucre de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières

En partenariat avec Canadian Tire et ses magasins de Trois-Rivières et Nicolet, la Fondation du Cégep de Trois-Rivières annonce la réussite de son événement-bénéfice tenu les 16 et 17 avril derniers.

À défaut de pouvoir tenir son événement-bénéfice majeur pour une deuxième année, la Fondation du Cégep, supportée par son collaborateur de longue date, soit le restaurant Le Buck, a offert aux sympathisants une boite des plus gourmandes pour la cause. Ce sont un peu moins de 200 boites qui ont trouvé preneur, pour un grand total de 15 781 $ amassés.

Rappelons qu’annuellement, la Fondation remet près de 100 000 $ aux étudiants et aux divers projets du collège. L’argent sert, entre autres, à des bourses et du financement aux projets des étudiants, à de l’aide financière d’urgence, en plus de contribuer à l’amélioration du milieu de vie par son budget participatif et son aide aux grands projets d’infrastructure.