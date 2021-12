Une résidence pour aînés remporte le Prix Choix du Consommateur

La résidence évolutive Sainte-Famille, située sur la rue Perreault dans le secteur Bas-du-Cap, est récipiendaire du Prix Choix du Consommateur. Il s’agit de la seule résidence pour aînés à remporter le prix à l’extérieur de Montréal et la seule résidence reconnue par cette certification d’excellence sur le marché de Trois-Rivières.

Pour décerner ce prix, l’organisation le Choix du Consommateur se base sur des opinions impartiales de clients recueillies notamment en ligne et sur les médias sociaux. « Quand on a su qu’on était les gagnants du prix, on était vraiment très heureux, confie Clémence Morneau, directrice générale de l’établissement. C’est une belle reconnaissance, une belle tape dans le dos. Ça se prend bien, surtout après les derniers mois qu’on a vécus avec la pandémie et tous les changements qui ont dû être apportés. »

Ce qui revient le plus souvent dans les commentaires laissés, c’est le côté familial de la résidence. « Ça ne s’appelle pas Sainte-Famille pour rien. C’est parce que c’est une histoire de famille, soutient Mme Morneau. Le propriétaire, Guy Dion, a passé le flambeau de la gestion à son fils, Jonathan Laniel-Dion. Ça crée une ambiance très familiale. On est une petite résidence, on chouchoute nos résidents. On les connaît tous. »

Ce sont 78 personnes qui résident présentement à la résidence évolutive. On l’appelle ainsi parce que les soins qu’on y donne sont adaptés en fonction de l’évolution de la condition de santé des résidents, dans le but de favoriser leur autonomie.

« Souvent, ils arrivent ici très autonomes, pas de problème physique ni cognitif, indique Mme Morneau. On les accompagne pendant un bon bout. Parfois, on peut même les accompagner jusqu’à la toute fin. Notre clientèle principale, ce sont des gens avec un début d’Alzheimer. On a aussi des gens autonomes qui ont simplement besoin de marchettes pour se déplacer. On a même une résidente qui est avec nous depuis une vingtaine d’années. Elle a été la première à signer un bail. »

Pour offrir les soins, l’établissement peut compter sur une équipe de préposés et d’infirmières auxiliaires. « Ce sont des soins très personnalisés et humains, spécifie Mme Morneau. On fait passer le côté humain avant l’argent. On se fait souvent dire que c’est plaisant que ça ne coûte rien se faire faire une tension artérielle ou sonner la cloche d’appel. C’est le genre de choses payantes dans certaines résidences et ça crée un stress, les gens n’osent pas demander quand ils en ont besoin. »

« Si quelqu’un arrive dans le bureau et ne se sent pas bien, on va initier des soins sans les faire payer, poursuit cette dernière. Si ça devient une condition qui nécessite des soins récurrents, il y aura des coûts reliés à ça, mais si c’est un événement qui arrive une fois, le patient ne paie pas. Ce sont de petits détails qui reviennent souvent, les familles des résidents sont contentes. On les traite aux petits oignons comme si c’était nos proches. C’est la clé de notre réussite, je pense. »

Un travail gratifiant

Employée à la résidence depuis trois ans, Mme Morneau a été coordinatrice aux soins avant d’occuper le poste de directrice générale. Ce qu’elle aime le plus de son travail, c’est l’esprit de communauté qu’on retrouve entre les murs de l’établissement.

« On assiste à de beaux moments d’entraide, dit-elle. C’est tellement beau de les voir aller. De les accompagner là-dedans, de pouvoir être un vecteur de réussite dans leur passage dans la vieillesse, c’est très gratifiant. »

Cette dernière tient à souligner le travail d’équipe de la trentaine d’employés de la résidence évolutive Sainte-Famille. « Le prix qu’on a reçu, c’est grâce à eux. C’est un travail d’équipe constant. On est une belle équipe. J’en suis très fière », conclut-elle.