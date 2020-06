Une réouverture attendue par les restaurateurs trifluviens

Entre une réunion d’équipe pour bien mettre en application les nouvelles normes sanitaires, des commandes à faire et la nouvelle disposition de leur salle à manger, les restaurateurs de Trois-Rivières accélèrent le pas pour être fin prêts pour le 15 juin, la date à laquelle ils pourront rouvrir leurs portes.

«C’est le fun de rouvrir et servir les clients sur place, car il est certain que nous n’avons pas eu les mêmes entrées d’argent avec notre épicerie. Habituellement, nous avons beaucoup d’événements à L’Épi. Avec la pandémie, c’est environ 70% de moins de notre chiffre d’affaires que nous avons», précise d’entrée de jeu Simon Lemire, de L’Épi, un pub gastronomique situé au centre-ville de Trois-Rivières.

La situation est similaire au Brassier 1908: «Bien que nos frais fixes demeureraient, on n’a pas eu de revenus durant les deux mois que l’on a fermés. Avec le take out du mois de mai, on a eu 5% de notre chiffre d’affaires habituel», confie Yves Beaudoin tout en avouant avoir pensé à mettre fin à ses opérations.

«Il n’y a pas un restaurateur qui n’y pas pensé, mais on a des gens tellement résilients à Trois-Rivières. On va y arriver», souligne-t-il avec enthousiasme.

Par ailleurs, en plus d’avoir vu leur chiffre d’affaires fondre, les restaurateurs doivent faire face à de nouveaux coûts.

«On n’anticipe pas une hausse du coût des aliments : on la vit actuellement. Depuis plusieurs mois, on paye plus cher», déplore Martin Lampron de la Maison de Débauche, tout en souhaitant que l’on enlève rapidement les nouvelles mesures de distanciation qui limitent le nombre de clients qu’on peut recevoir.

«Mais on va attendre. On s’occupe de nos affaires et on va ouvrir», dit-il.

Les masques et les visières pour les employés et l’achat du gel désinfectant s’ajoutent également aux dépenses d’opération.

Justement, concernant les consignes de la santé publique et de la CNESST, la baisse des revenus sera importante en lien avec le nombre de places.

«Comme nous, on a un 800 pieds carré. En général, on a 40 places à l’intérieur. C’est très serré. C’est ce qui faisait un peu le charme du restaurant, un endroit convivial et chaleureux. Là, on estime que l’on devrait avoir 16 places disponibles à l’intérieur», explique Simon Lemire.

D’ailleurs, l’Épi profite du contexte pour repenser son offre et tenter une nouvelle expérience qui se traduira par un menu gastronomique cinq services, différent chaque semaine, où les produits locaux et saisonniers seront mis en valeur. Une version sobre, une modérée et une version festive avec un accord mets et vin complet seront proposées.

Toujours en ce qui concerne les règles, on n’appréhende pas de cuisiner et de servir avec des masques dans les restaurants contactés.

«Tout le monde s’y attendait. On est rendu là avec trois mois de pandémie. Il faut s’y faire», rapporte-t-il en se réjouissant que son équipe soit de retour au travail. Notons qu’en pleine saison, une dizaine de personnes travaillent à L’Épi. Les travailleurs sont également de retour du côté du Brasier 1908. «Je n’ai aucun employé, de la cinquantaine que j’ai, qui ne veut pas revenir», relate soulagé Yves Beaudoin.

Bonne nouvelle : selon les informations recueilles par l’Hebdo Journal, les réservations sont au rendez-vous, ce qui annonce un bon retour de la clientèle.