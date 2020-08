Une rentrée chamboulée

En moins de six mois, l’équipe du Centre de services scolaire (CSS) du Chemin-du-Roy a organisé deux rentrées. Cette situation exceptionnelle a engendré une énorme charge de travail. Les écoles ont été passées sous la loupe, les horaires ont été modifiés et on ne compte plus le nombre d’espaces communs qui ont dû être réaménagés.

«C’est un travail colossal, affirme Luc Galvani, directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Tout le monde a fait beaucoup de temps supplémentaire. Ça nous a demandé une grande mobilisation du personnel pour les ressources matérielles et humaines. Mais notre bon coup, c’est d’avoir pu faire un retour en classe au printemps. Environ 50 % des élèves du primaire étaient présents et ça nous a permis de tester les mesures mises en place.»

C’est donc mieux outillée que l’équipe du CSS entame cette deuxième rentrée. Elle a pu compter sur l’aide de deux conseillers pédagogiques maîtrisant bien la technologie. «Ils nous ont grandement aidés. Les professeurs ont aussi eu une formation rapide pour être en mesure d’offrir des cours en ligne», soutient M. Galvani.

«L’enjeu est différent cette fois parce que le retour est à 100 %, ajoute ce dernier. Ce qui nous avantage, c’est qu’on a expérimenté des cas de COVID-19 dans nos écoles au printemps. Ça nous a permis de tester notre système de communication. On est plus sécurisé et plus solide maintenant. On sert aussi de modèle pour les autres centres de services scolaire. On est en contact et on se partage nos expériences.»

Au cours des dernières semaines, l’ensemble des écoles primaires et secondaires du CSS du Chemin-du-Roy a été visité par la Santé publique. Le but de l’exercice était de s’assurer que les changements mis en place respectent les exigences sanitaires.

Petits et grands changements

Chaque école ayant ses particularités, des centaines de petits et grands changements ont été faits à travers le territoire. Par exemple, à l’école secondaire des Pionniers, où l’on dénombre quelque 1 800 élèves, un horaire a été établi pour l’heure du dîner et les fours micro-ondes ont été enlevés. De plus, dans certaines écoles, les gymnases seront aussi utilisés pour le dîner.

«Il y a aussi des changements dans les cours d’éducation physique et les cours comme les arts dramatiques où il y avait une proximité entre les élèves. Tous ces cours sont maintenus, mais on a revu les façons de faire, indique M. Galvani. C’est une très bonne chose que ces cours restent parce que, pour certains jeunes, ce sont ces cours-là qui les raccrochent à l’école.»

Prêts pour une deuxième vague

Advenant une deuxième vague de propagation du virus, le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a fait l’achat de beaucoup de matériel informatique afin d’offrir les cours en ligne.

«Le ministère nous a aussi beaucoup aidés. On a reçu 1,2 M$ pour de l’achat de périphériques. On a des défis de fournisseurs pour le moment, mais on a l’aide du gouvernement. On a déjà une bonne banque de matériel pour un déploiement à distance efficace au besoin. On a bien passé au travers de la première vague, alors je suis confiant», conclut le directeur général du CSS.