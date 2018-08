Une rencontre citoyenne par mois, promet Marie-Claude Camirand

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. La candidate du Parti Québécois (PQ) à Trois-Rivières, Marie-Claude Camirand, entend être une députée de terrain proche des gens si elle est élue le 1er octobre. Cet engagement se traduirait notamment par la tenue d’une rencontre citoyenne par mois directement dans le milieu, près des gens.

«Je vais rendre visite aux gens dans leur milieu. Par exemple: une cafétéria, une résidence pour aînés, une tablée populaire, la Chambre de commerce, etc. C’est dans l’ADN du PAQ d’être à l’écoute des préoccupations des Québécois et je me reconnais là-dedans. J’aime parler avec les gens. Je suis une fille d’équipe. Je veux être accessible et plus proche des gens. Je suis convaincue que ça aidera à lutter contre le cynisme», lance l’ancienne conseillère municipale de Trois-Rivières.

«Je veux porter leur voix à l’Assemblée nationale. Pas seulement être une porte-parole de l’Assemblée nationale. La politique doit redevenir un lieu de discussion et d’implication. Je déplore que certains partis politiques considèrent les gens comme de simples contribuables qui consomment des services publics», ajoute-t-elle.

La candidate péquiste abordera plusieurs autres thèmes d’ici la fin de la campagne électorale, dont l’éducation, les soins aux aînés, les Centres de la petite enfance et l’environnement. Plus localement, elle souhaite mettre en place une bourse de la mobilité pour attirer les étudiants à Trois-Rivières.

Plus de détails sur ces autres enjeux seront dévoilés au cours des prochaines semaines.