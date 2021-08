Une relève inattendue

Enfant, Raphaëlle Julien Caron passait des heures à regarder son père faire du fromage. Elle a grandi sur la Ferme Caron ne se doutant pas une seconde qu’elle en serait un jour la propriétaire. Et pourtant, il y a cinq ans, elle est devenue non seulement la relève de l’entreprise, mais aussi la 7e génération de Caron à cultiver les terres familiales dans le secteur Saint-Louis-de-France.

Depuis 35 ans, l’entreprise produit Le Blanchon, le seul fromage de chèvre 100 % biologique fait en Mauricie. Il est si populaire que Raphaëlle et son père ont construit récemment une toute nouvelle fromagerie permettant d’augmenter significativement la production.

« Tout a changé depuis que je suis arrivée à la ferme. Tout, sauf la recette de fromage, lance Raphaëlle à la blague. On a une nouvelle fromagerie avec des équipements neufs dans un nouveau bâtiment. On a aussi doublé le troupeau de chèvres. On en a 45 pour l’instant et on vise au moins 62. On a dû agrandir l’étable et on s’est muni d’un nouveau système de traite. »

Tous ces changements ont permis de pratiquement doubler la production de fromage, en plus d’offrir une meilleure qualité de vie aux entrepreneurs agricoles.

« Pour le moment, je m’occupe principalement de la fromagerie et mon père est là pour m’aider avec la traite des chèvres et la gestion des terres, indique Raphaëlle. On reçoit aussi l’aide de la famille. Mon conjoint nous aide avec la traite, ma mère avec la comptabilité et mon frère et ma soeur viennent nous donner un coup de pouce avec les travaux au champ. »

Tous les matins, après avoir reconduit les enfants à la garderie, la nouvelle propriétaire commence sa journée de travail à la fromagerie vers 8h30. « L’avant-midi, c’est toujours la production. Il y a différentes étapes selon le type de fromage que je fais, explique-t-elle. L’après-midi, c’est tout le reste : étiquetage, préparation des commandes, livraisons, gestion des stocks, etc. »

Avec le nouveau système, la production du fromage débute le dimanche et s’étale sur quatre jours. « Je le pars le dimanche soir, il est mis en moule le lundi matin, il est démoulé et salé le mardi, puis il est emballé et mis au réfrigérateur le mercredi, énumère la propriétaire. Le jeudi matin, c’est le feta ou le fromage en grains. »

L’entreprise produit ainsi des fromages à tartiner, un fromage à pâte molle, des types feta et, en nouveauté cette année, du fromage en grains. « Ça nous était très demandé et ça part très rapidement », soutient Raphaëlle.

On peut se procurer les divers produits directement à la ferme (1100, rue Louis-de-France) de même qu’aux quatre coins de la région, notamment à la Ferme horticole Gagnon, chez Santé en vrac, à la boulangerie Le Panetier et à la Fromagerie l’Ancêtre.

Retour à la terre

Détenant un baccalauréat en géographie et une maîtrise en environnement, Raphaëlle Julien Caron n’avait pas prévu reprendre la ferme familiale. Après ses études, elle a travaillé dans le domaine de l’environnement pendant quelques années.

« J’ai commencé à toucher un peu au travail en agriculture quand j’ai aidé mon conjoint à monter son entreprise, Miels des 3 Rivières, raconte-t-elle. On a fait le cours de lancement d’entreprise ensemble, en 2013. En même temps, on avait décidé de cultiver des fraises et des camerises sur la terre. On se lançait là-dedans, mais c’était toujours un à-côté pour moi. »

« Mais plus j’avançais dans mon travail de bureau, plus je réalisais que c’était de l’agriculture que je voulais faire, poursuit cette dernière. J’ai donc profité de mon premier congé de maternité pour me lancer et annoncer à mon père que j’allais reprendre la ferme. »

Raphaëlle est ainsi devenue la 7e génération de Caron à exploiter la terre agricole appartenant à sa famille depuis de très nombreuses années. « Mes parents ont racheté la ferme au début des années 80, mentionne-t-elle. C’était une ferme laitière avant. Ça appartenait à mon grand-père, sa soeur et leur oncle. Mes parents ont commencé à faire des fraises au départ. Ils ont été les premiers producteurs de fraises à se certifier bio au Québec. »

« En 1986, ils ont commencé à commercialiser le fromage de chèvre bio, ajoute Raphaëlle. Ils étaient les seuls à l’époque à faire du fromage de chèvre bio. L’agriculture biologique, c’était émergeant à l’époque. Ç’a pris un bon 10 ans avant que l’entreprise soit rentable. Depuis, on est bien implanté. On a nos points de vente et on fournit plusieurs restaurants. »

Cette année marque la 35e année de production du fromage de chèvre biologique de la Ferme Caron. Quand elle pense à tout le chemin parcouru en 35 ans, la nouvelle propriétaire est fière de son entreprise, fière de ce que ses parents ont bâti et fière de contribuer à l’écriture ce nouveau chapitre.

« Quand je suis dans ma fromagerie le matin avec la vue sur les champs ensoleillés, je me trouve chanceuse. On travaille sept jours sur sept et une vie à la ferme, ça demande beaucoup de compromis, mais je trouve que ça en vaut la peine », conclut-elle.