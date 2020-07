Une relance économique ardue pour les manufacturiers

Les manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec font face à des défis de taille. Le manque de main-d’œuvre, la difficulté à embaucher des travailleurs étrangers et les contraintes liées à l’exportation sont de sérieux freins à une relance économique.

C’est ce qu’a pu constater Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) en rendant visite dernièrement à une dizaine d’entreprises du coin. Au terme de sa tournée des régions, l’organisation tentera de sensibiliser le gouvernement aux enjeux soulevés.

Parmi ceux-ci, les dirigeants d’entreprise ont souligné la lourdeur administrative du système pour obtenir de l’aide financière, le difficulté à embaucher des travailleurs et de sérieux problèmes d’exportation.

Président d’AGT Robotics à Trois-Rivières, Éric Bélanger est bien placé pour en témoigner. Il constate que la Prestation canadienne d’urgence (PCU) nuit aux entreprises.

«On manque de main-d’œuvre et il y a des gens qui ne veulent pas venir travailler ou encore qui ne veulent pas travailler à temps plein pour ne pas qu’on leur coupe la PCU, déplore-t-il. En plus de ça, c’est plus difficile maintenant de recruter des travailleurs immigrants. C’est un non-sens. Le gouvernement souhaite une relance économique, mais il met en place des mesures qui nuisent à cette relance.»

Quant à l’exportation, c’est devenu un vrai casse-tête pour bon nombre d’entreprises. AGT Robotics, qui a l’habitude de faire des ventes aux quatre coins du globe, n’échappe pas à cette réalité.

«Exporter aux États-Unis, c’est devenu très compliqué, affirme M. Bélanger. On a des employés qui doivent traverser la frontière pour faire des installations et de la maintenance sur l’équipement vendu. Non seulement c’est difficile de traverser, mais ils doivent se soumettre à plusieurs règles, dont le confinement à leur retour.»

«S’ils ne suivent pas les règles, les employés s’exposent à de graves conséquences, poursuit M. Bélanger. Ça peut aller jusqu’à faire de la prison. Sans parler du fait qu’on perd une ressource chaque fois que quelqu’un doit se confiner. Et d’un autre côté, les Américains n’ont pas les mêmes règles à suivre. Déjà, en partant, on est désavantagés parce qu’ils n’ont pas toutes ces règles à suivre.»

Selon ce dernier, le gouvernement pourrait aider les entreprises manufacturières en mettant en place des règles facilitant l’exportation et le recrutement de main-d’œuvre. Il croit également qu’opter pour des crédits d’impôts au lieu d’offrir des subventions serait plus judicieux.

Rappelons que le secteur manufacturier génère plus de 28 000 emplois dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec et représente 89 % des exportations au Québec.