Une protection contre le développement des germes et des bactéries conçue à Trois-Rivières

L’entreprise trifluvienne Proaxion a développé un protocole sanitaire qui, après une seule application, protège les surfaces contre le développement des germes et des bactéries de façon continue pendant une période allant jusqu’à 12 mois.

«Face à la pandémie de la COVID-19, les gestionnaires d’entreprise sont plus soucieux que jamais d’offrir un environnement sécuritaire à leurs employés et à leurs clients. Le protocole de gestion sanitaire mis au point par notre équipe permet aux entreprises de rendre l’assainissement des surfaces presque automatique. En plus de protéger la santé, il offre une tranquillité d’esprit indéniable aux gestionnaires», précise Brian Massie, président de Proaxion.

D’ailleurs, les tests réalisés en conditions réelles ont démontré l’efficacité à long terme du protocole Surface Secure sur des surfaces aussi fréquemment touchées que des barres de maintien dans les autobus et les voitures de métro.

«La technologie s’adapte aussi bien aux textiles, comme les uniformes des travailleurs de la santé, qu’aux surfaces plus souvent oubliées au quotidien, comme les paniers d’épicerie, les touches de clavier, les dessous de table, et ce, de façon sécuritaire et invisible à l’œil nu», ajoute M. Massie.

À noter que l’expertise de Proaxion en matière de désinfection électrostatique a fait ses preuves au village canadien durant les Jeux olympiques de Pyeongchang, en 2018, lorsque l’entreprise a été appelée en renfort pour préserver la santé des athlètes canadiens. Depuis, de grands noms ont fait appel à elle, dont Kruger, les cinémas Guzzo et même Disney, qui a misé sur Proaxion pour protéger ses plateaux de tournage canadiens.