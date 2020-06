Une programmation virtuelle pour le FestiVoix

À défaut de pouvoir présenter l’événement au centre-ville cet été, le FestiVoix de Trois-Rivières propose une programmation musicale 100% virtuelle dès aujourd’hui et ce, jusqu’au 5 juillet.

Tous les jours, le FestiVoix offrira une programmation du matin au soir axée sur trois concerts virtuels majeurs, des moments marquants vécus par les festivaliers et les artistes, ainsi que des listes d’écoute des artistes qui étaient programmés au FestiVoix cet été.

Par ailleurs, le 1er juillet, une édition spéciale virtuelle de la Fête du Canada sera présentée grâce à l’appui du gouvernement du Canada. Ce concert unique mettra en vedette Bobby Bazini et Matt Hulubowski. Le concert sera présenté sur la chaîne Youtube et la page Facebook du FestiVoix.

Tout au long de cette journée, des capsules acoustiques mettant en scène ces deux artistes et la Cindy Bédard seront présentées via les réseaux sociaux du FestiVoix. Plus de détails concernant l’horaire de la journée et l’endroit inusité où seront tournées ces images uniques seront dévoilés le lundi 29 juin en matinée.

Cela s’ajoute aux deux concerts «Rencontre» mettant en vedette Cœur de Pirate et Marie-Mai (27 juin), ainsi que Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud et Vincent Vallières (4 juillet), annoncés il y a quelques jorus. Pour les concerts de la série « Rencontre », les billets sont déjà en vente via le site Web de l’Amphithéâtre Cogeco.

Par ailleurs, les réseaux sociaux du FestiVoix rappelleront de beaux souvenirs et moments marquants aux festivaliers par le biais de sessions acoustiques tournées dans des lieux inusités, des performances musicales exclusives diffusées dans le cadre de la RadioFestiVoix ou encore des extraits de concerts marquants des dernières éditions.

La programmation complète est disponible au www.festivoix.com