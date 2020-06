Une première vélorue à Trois-Rivières

Dès cet été, la rue Saint-François-Xavier, entre le boulevard Saint-Maurice et la rue Saint-Pierre, deviendra la première vélorue de Trois-Rivières.

Aménagées dans des rues étroites où il y a peu de circulation automobile, les vélorues favorisent la circulation des cyclistes en abaissant la vitesse de la circulation à 30 km/h et en permettant aux cyclistes de circuler côte à côte sur toute la largeur de la voie partagée.

Le marquage de la chaussée et l’aménagement seront effectués d’ici la fin du mois de juin. Cet ajout permettra de créer un lien direct et sécuritaire vers le centre-ville et de rejoindre la route verte, au coeur du Vieux-Trois-Rivières.

Le projet de vélorue sera réalisé en deux phases. En premier lieu, des aménagements temporaires seront réalisés cet été afin de permettre aux citoyens de s’approprier le projet. Des dos d’âne, du verdissement et des supports à vélo seront installés.

Cette portion de la rue Saint-François-Xavier deviendra uniformément un sens unique vers le Sud, avec un contresens cyclable.

Les utilisateurs pourront partager leurs expériences en remplissant le sondage disponible sur le site Web municipal à partir du 22 juin. Ce projet participatif alimentera la mise en place d’un aménagement permanent pour 2021.

La deuxième phase du projet consiste à remplacer les réseaux d’égout et d’eau potable de la rue Saint-François-Xavier entre le boulevard du Saint-Maurice et la rue Sainte-Geneviève et à installer les aménagements permanents de la vélorue pour l’été 2021.