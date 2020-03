Une première séance à huis clos

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Trois-Rivières a présenté sa séance publique à huis clos.

Les conseillers municipaux assistaient à la séance publique par le biais de la vidéoconférence, tandis que le maire Jean Lamarche, la greffière de la Ville et quelques fonctionnaires étaient présents dans la salle, tous assis à une certaine distance les uns des autres.

La séance a aussi été webdiffusée, comme à l’habitude, sur la chaîne Youtube de la Ville et sur les ondes de la télévision communautaire. Les citoyens ont également pu poser des questions sur l’ordre du jour.

« Nous avons aussi tenu notre plénière précédant le conseil à huis clos. Ça s’est bien passé. Notre équipe des technologies de l’information nous supporte bien. Il ne faut pas oublier que le conseil est représentatif de la population. Nous comptons des gens qui sont des proches aidants, une conseillère accouchera dans quelques jours, nous avons quelqu’un de 70 ans aussi. On a des gens qui ne voulaient pas déroger des règles fixées par le gouvernement et on veut aussi, de notre côté », souligne le maire Jean Lamarche,