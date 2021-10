Une première provinciale à Qualitech

Demain, huit élèves du Centre de formation professionnelle Qualitech obtiendront leur diplôme en Mécanique de véhicules électriques. Ils seront ainsi les premiers finissants au Québec d’un centre de services scolaire francophone à décrocher ce diplôme.

Cette attestation d’études professionnelles (AEP) en Mécanique de véhicules électriques a été mise en place récemment afin de répondre au besoin du marché. La formation offerte permet aux mécaniciens et mécaniciennes de faire l’entretien et la réparation des systèmes électriques et électromécaniques des véhicules électriques et hybrides.

« Le contenu de la formation a été développé par des enseignants de partout au Québec, indique Hugues Gauthier, directeur adjoint de Qualitech. Pour l’intégrer à notre offre de cours, on a dû faire des changements au niveau de la sécurité. Ça prend des îlots isolés pour travailler avec ce matériel. Ça prend aussi du matériel de sécurité différent. L’entretien du matériel est également différent. On a adapté nos locaux et créé des espaces pour entreposer le matériel. »

Ce sont près de 100 000 $ qui ont été investis pour faire l’acquisition d’équipements techniques tels que des outils spécialisés et des véhicules électriques.

D’une durée de 645 heures, la formation s’étale sur six mois. Elle s’adresse principalement aux détenteurs d’un DEP en Mécanique automobile. La prochaine cohorte débutera le 18 octobre. « Il y en aura une autre après qui débutera d’ici la fin de l’année, précise M. Gauthier. On a aussi la possibilité d’offrir les cours de soir. On est en mesure de former environ 40 personnes par année. »

La mise en place de cette formation a été possible grâce à la collaboration de Services Québec, qui a financé entièrement la première cohorte de formation.