Une première pour le Club d’Agilité de Trois-Rivières

Pour la toute première fois de son histoire, le Club d’Agilité de Trois-Rivières sera l’hôte du 19e Provincial d’agilité du Québec, ce week-end, au Complexe sportif Alphonse-Desjardins. Plus de 200 équipes de manieurs et chiens y seront pour cette compétition d’envergure.

Lesdites équipes, constituées d’un chien et d’un manieur, doivent compléter un parcours d’obstacles (sauts, tunnels, slalom, pont, palissade, balançoire, pneu ou autre) dans un ordre spécifique décidé par le juge et transmis aux participants seulement quelques heures auparavant.

La population est invitée à venir admirer des équipes de tous les niveaux dans l’exécution des parcours d’agilité remplis de défis et d’astuces. La compétition est accessible gratuitement dans les gradins du deuxième étage, et ce, de 9h à 17h le 22 juin, et de 8h à 15h30 le dimanche 23 juin.

Les participants qui désirent compétitionner au niveau du Championnat canadien et ensuite au niveau international doivent se qualifier au Championnat provincial pour pouvoir y accéder.

L’agilité canine est un sport qui est accessible pour toutes les races et tous les types de chien. Il leur permet de se dépenser physiquement, tout en le stimulant mentalement. C’est l’exécution d’un plan stratégique qui mènera le duo vers la réalisation du parcours parfait. L’agilité est aussi une formidable occasion de créer des liens uniques entre chien et maître.