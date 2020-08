Une première journée carrière virtuelle

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy tiendra sa toute première journée carrière virtuelle, le lundi 24 août entre 12 h et 18 h.

En ce temps de pandémie, cette formule permettra aux chercheurs d’emploi de prendre connaissance des multiples opportunités professionnelles (contrats, remplacements et postes) au sein de l’organisation. Pour participer à l’événement, il suffit de visiter le site : https://journeecarriere.csduroy.qc.ca/.

Directement en ligne, les personnes intéressées à travailler au sein de l’organisation pourront clavarder avec des agents du Service des ressources humaines. Ces derniers répondront aux questions entourant l’embauche et les perspectives d’emploi, en plus d’aider les participants à postuler ou à s’inscrire à la banque de candidatures servant à combler les emplois vacants durant la prochaine année.

Les personnes voulant déposer leur CV seront servies : plusieurs postes, contrats et remplacements sont à combler dans des secteurs variés. Le Centre de services scolaire recherche activement des secrétaires, agents de bureau, personnel en service de garde, techniciens en éducation spécialisée et psychologues. Aussi, plusieurs besoins sont à pourvoir en enseignement, plus précisément en musique, anglais, arts et adaptation scolaire.