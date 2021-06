Une première installation 100% sans fumée au CIUSSS MCQ

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le siège social du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, situé sue la terrasse Turcotte, devient la première installation 100 % sans fumée. Ainsi, l’usage du tabac, de la cigarette électronique et de tout autre substance combustible est interdit sur tout le terrain de l’installation, même dans l’aire de stationnement.

Cette première étape fait suite à l’adoption, en 2017, de la Politique pour un environnement sans fumée de l’établissement, conformément à la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme et aux orientations ministérielles.

En ce sens, la Politique devait créer des environnements totalement sans fumée à l’intérieur comme à l’extérieur, promouvoir le non-tabagisme et favoriser l’abandon du tabagisme chez le personnel et les usagers.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, selon l’Enquête québécoise sur la santé de la population réalisée en 2014-2015, la proportion de fumeurs de 15 ans et plus est de 19,4 %. La stratégie pour un Québec sans tabac vise à réduire la proportion de fumeurs actuels de 12 ans et plus à 10 % au Québec d’ici 2025.

«Nous sommes fiers d’inaugurer notre première installation 100 % sans fumée. Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de servir de modèle et d’agir de façon préventive afin que nos travailleurs, nos usagers et la population de la région puissent bénéficier d’environnements favorables à l’amélioration de la santé et exempts des risques liés à la fumée secondaire, en plus de miser sur l’adoption de saines habitudes de vie», mentionne Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS MCQ.

Prochaines étapes

D’ici la fin de l’année 2021, deux autres installations deviendront 100 % sans fumée, soit le Centre administratif Nicolas-Perrot à Trois-Rivières et le Centre administratif de Saint Ferdinand. Les autres installations du CIUSSS MCQ deviendront progressivement sans fumée d’ici la fin de 2023.