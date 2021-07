Une première étape vers la revitalisation du quartier Saint-Philippe

Une programmation spéciale d’activités se met en branle jusqu’à la fin de l’été dans le quartier Saint-Philippe. Au-delà d’une volonté d’animer ce secteur du centre-ville, cette programmation se veut également une première étape dans un processus de revitalisation du secteur.

Plusieurs activités sont prévues dans le parc Victoria et les alentours jusqu’à la fin de l’été. Jusqu’au 30 juillet, les résidents du quartier Saint-Philippe sont notamment invités à décorer leur balcon. Des prix seront tirés parmi les participants. Pour s’inscrire au concours, il faut appeler au 819 374-2002 poste 4116 ou écrire un courriel à sberube@v3r.net en indiquant son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Le comité d’évaluation passera évaluer les balcons et déterminer les gagnants.

En après-midi le 25 juillet, petits et grands sont invités à ajouter une touche de couleur au parc Victoria à l’aide de craies colorées. Les craies seront d’ailleurs disponibles jusqu’au 1er août dans le parc.

« Une première étape est franchie, lance le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier. Les activités proposées viendront stimuler le quartier de différentes manières. Il y a un mouvement à créer pour se donner un élan. (…) L’itinérance, l’urgence sociale et les besoins alimentaires d’urgence ont été plus grands pendant la pandémie dans le quartier. L’isolement n’a sans doute pas été facile non plus. Ça va faire du bien de se voir. »

Ateliers de cirque avec la Caravane Philanthrope (30 juillet, 13 août et 3 septembre aux alentours du parc Victoria), parcours d’énigmes (6 au 22 août), bibliothèques vivantes (18 septembre) et les sculptures de Mathieu Gotti (27 août entre le parc Champlain et le parc Victoria) sont aussi au programme.

Notons aussi l’organisation d’une journée sécurité le dimanche 22 août. Ce sera l’occasion pour les résidents du quartier d’aller à la rencontre du porte-parole de la Police de Trois-Rivières, de gens de la surveillance de quartier, du programme IMPARC et de l’organisme Point de rue.

« Cette journée vise à doter les citoyens du secteur d’outils, de moyens et de capacités d’interagir pour créer la cohésion. J’invite les citoyens à venir discuter avec les intervenants », ajoute le conseiller municipal.

La programmation est une première initiative d’un comité mis en place en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et de nombreux acteurs du milieu.

Cette démarche fait également suite à une problématique soulevée par des citoyens du quartier au sujet de certaines situations qui se produisaient dans le parc Victoria. « Les citoyens étaient à bout, rappelle Dany Carpentier. Ils étaient prêts à faire un bout de chemin pour faire avancer les autres. On a alors organisé deux rencontres citoyennes avec la police. »

Le conseiller municipal a ensuite demandé à la Ville de mettre en place une structure permanente pour revitaliser le secteur. Le mandat a été confié aux Loisirs de la Ville.

Une première rencontre de brassage d’idées a été planifiée en novembre. Il a été décidé de miser sur une planification de l’ordre 0-5 ans.

« Nous avons eu des réunions de concertation au début de l’hiver et en mars. Le comité s’est alors plus élargi. La teneur des partenariats est à développer, mais les intérêts sont là. Avec le comité, on poursuit deux objectifs: l’orientation et l’action. On a commencé par faire un portrait du quartier, noter les bons coups et les trucs à améliorer. La programmation estivale du quartier est une première action. C’est un grand pas en avant. C’est du structurant », explique le conseiller municipal.

M. Carpentier espère que cette démarche permette aux citoyens d’être partie prenante de la revitalisation du secteur.

« On doit faire plus en matière de participation citoyenne à Trois-Rivières. Je considère que lorsque les citoyens vivent des problématiques, ils doivent pouvoir compter sur la Ville pour les accompagner à aborder ces problématiques », conclut-il.

La programmation estivale complète est disponible au www.v3r.net, ainsi que sur une affiche installée au parc Victoria.