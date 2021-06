Une première étape franchie pour un aéroport plus vert

Un premier pas vient tout juste d’être franchi par l’Aéroport de Trois-Rivières en vue de réduire son empreinte carbone. L’Airport Carbon Accreditation a confirmé qu’il a complété avec succès la première des six étapes de son programme de certification, soit la cartographie des émissions de CO2.

Cette étape consistait à répertorier l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans les activités de l’aéroport.

L’Aéroport de Trois-Rivières se joint à quelque 340 aéroports à travers le monde déterminés à réduire leur empreinte carbone. Il devient ainsi le premier aéroport régional à obtenir ce premier niveau de certification au Québec.

L’Airport Carbon Accreditation est la seule certification mondialement reconnue pour la gestion des émissions de gaz à effet de serre dans les aéroports. Elle guide les organisations aéroportuaires en fixant des standards et des méthodes de travail adaptés à leur réalité.

La démarche complète compte six étapes de certification à réaliser une à la fois, soit la cartographie, la réduction, l’optimisation, la neutralité, la transformation et la transition.

Lors de la dernière étape, celle de la transition, l’aéroport et ses partenaires d’affaires sont carboneutres et toutes les émissions impossibles à éliminer sont pleinement compensées.

Seuls trois aéroports dans le monde ont réussi cette ultime étape, soit Aeroporti di Roma, Delhi International Airport et Dallas Airport.

« En tant que parties prenantes d’une industrie aux grandes ambitions, les aéroports tiennent à faire leur part afin d’être de bons partenaires, en plus de promouvoir les pratiques écoresponsables et durables, déclare Kevin M. Burke, président et chef de la direction d’Airport Council International – North America. Des aéroports comme Trois-Rivières travaillent activement afin que notre industrie réussisse son virage vers l’innovation et le développement durable. »

« Au cours de la dernière année, le secteur aérien a connu de profondes transformations et nous croyons que la réduction des gaz à effet de serre est définitivement l’un des enjeux qui demeurera après la crise actuelle. L’industrie vise à devenir carboneutre. Cette transition est déjà débutée au niveau international, et nous souhaitons également y participer localement à la mesure de nos capacités « , ajoute le directeur général d’Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Pour en savoir plus sur l’Airport Carbon Accreditation : https://www.airportcarbonaccreditation.org/