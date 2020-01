Une première en 18 ans pour Michel Cormier Jr

Pour la première fois en 18 ans de carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le juge de lignes Michel Cormier Jr participera à son tout premier match des étoiles. C’est avec plusieurs de ses proches que le Trifluvien se rendra au Entreprise Center de Saint-Louis les 24 et 25 janvier 2020.

Rejoint par téléphone entre deux aéroports, il s’est dit très heureux de cette nomination, d’autant plus qu’elle arrivait à un moment clé de sa saison.

«Ça fonctionne par ancienneté et dépendamment comment se passe ta saison au niveau des performances. J’étais en arrêt de travail en raison d’une commotion cérébrale et lorsque j’ai reçu le téléphone, je commençais à bien aller dans ma récupération et ça m’a donné un boost. Ce fut une petite fleur sur un moment difficile et je l’ai pris comme une bonne tape dans le dos qui voulait dire ne t’en fait pas, on est là», confie-t-il d’emblée.

En effet, Cormier Jr a fait une vilaine chute le 16 octobre dernier, à Pittsburgh. Son patin est resté coincé dans une fissure de la glace et sa tête a absorbé le choc lorsqu’elle est venue heurter la bande.

«Je ne me souviens plus de rien. J’ai perdu la carte sur le coup. J’ai revu la scène une fois et ça m’a suffi. Je suis allé dans la chambre des docteurs et j’ai passé les tests de rayons X du coup et un scan de la tête. Ensuite, je suis allé dans la quiet-room qui est une chambre noire pour faire les tests de commotions et on m’a renvoyé chez nous», raconte-t-il. «Rentré en Montréal, j’ai rencontré le docteur du Canadien de Montréal et il m’a placé en arrêt de travail. Je n’avais jamais vécu ça.»

«J’ai recommencé le 7 janvier, à New York, et l’invitation est arrivée juste à point. C’est venu compléter le puzzle avec ma blessure, l’appel et mon retour au tout juste avant la game (des étoiles). J’ai vraiment apprécié qu’on me l’offre quand même. En étant blessé et à la maison, ça m’a permis de réaliser que j’avais manqué beaucoup de choses sur le plan familial, dont plusieurs fêtes. J’étais bien à la maison. Par contre, la game me manquait, surtout la famille d’arbitres, et non ce qui est autour de la game. Je ne me suis pas ennuyé du voyagement, des joueurs qui te crient après ou des coachs qui ne sont jamais contents.»

Tout comme les joueurs, le natif de Saint-Louis-de-France entend s’amuser à Saint-Louis, d’abord et avant tout!

«Je vais faire profiter ma famille au complet!», lance-t-il. «J’apporte mes deux garçons, ma conjointe, ses deux enfants, mon père et ma mère, et aussi Dany et Michel Talbot, qui sont mes cousins et les enfants de Jean-Guy Talbot. Leur père a joué et coaché là-bas alors c’est une belle signification pour eux.»

«Ils vont avoir un accès privilégié. Mes enfants et mes cousins vont venir en bas pour rencontrer les joueurs. Ils vont vivre une expérience vraiment spéciale. Je vais m’amuser au maximum. Mes confrères me disaient que c’est un beau week-end à vivre et que c’est vraiment familial. Il n’y a rien de vraiment pris au sérieux et c’est une fin de semaine pour avoir du plaisir», conclut-il.

En effet, fort à parier que ce sera l’expérience d’une vie pour les jeunes hommes en devenir de pouvoir rencontrer les Connor McDavid, David Pastrnak et Nathan MacKinnon, pendant que Sidney Crosby n’a pas reçu d’invitation et que Tuukka Rask, Alexander Ovechkin et Marc-André Fleury ont décidé de décliner l’offre.