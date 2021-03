Une première École d’été en intelligence artificielle (ÉÉIA) verra le jour en Mauricie au cours des prochains mois.

Des professeurs de l’UQTR, des cégeps de Trois-Rivières et de Shawinigan, ainsi qu’un formateur-chercheur de la Cellule d’expertise en robotique et intelligence artificielle du Cégep de Trois-Rivières s’unissent afin d’initier des jeunes du secondaire et du collégial au monde de l’intelligence artificielle.

Dans un premier temps, 50 étudiants assisteront à une formation initiale en langage Python qui se déroulera en avril et mai prochain. De ce nombre, 30 étudiants seront sélectionnés pour participer à l’ÉÉIA qui se tiendra du 28 mai au 18 juin 2021.

Ceux-ci recevront chacun une bourse de 1 500 $ offerte par l’organisme Nova Science pour leur participation. Les 30 étudiants sélectionnés auront également droit à un stage de recherche en milieu industriel du 15 mai au 15 juillet.

L’École d’été en intelligence artificielle proposera l’apprentissage de méthodes et techniques d’intelligence artificielle, ainsi que des rencontres avec des représentants d’entreprises et des conférences d’experts.

Lors de leur parcours, les participants seront appelés à travailler sur divers projets qui leur permettront de mettre en applications les notions apprises.

Une journée nommée Journée affiches et maillage sera organisée pour clôturer les activités. De plus, les étudiants pourront se faire valoir lors du concours de l’IA appliquée, où ils présenteront une affiche résumant leur projet. Les trois premiers lauréats recevront respectivement une bourse de 1 000 $, 750 $ et 500 $ offerte par Nova Science.

Ouverture des inscriptions et conférence virtuelle

Pour s’inscrire à l’École d’été en intelligence artificielle, il suffit de répondre aux critères d’admissibilité et de remplir le formulaire en ligne ou d’écrire à Fadel.Toure@uqtr.ca.

Le lundi 29 mars, à 19h, une conférence virtuelle sur l’intelligence artificielle sera animée par Jean-Sébastien Dessureault, formateur-chercheur à la Cellule d’expertise en robotique et intelligence artificielle. Une présentation détaillée des activités de l’ÉÉIA et une période de questions pour les candidats sont aussi prévues lors de cette conférence.

Pour y assister, il suffit de se rendre sur la Page Facebook du Cégep de Trois-Rivières et de cliquer sur le lien de l’événement.