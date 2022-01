Une première dans l’histoire du Club de soccer de Trois-Rivières 

Pour la première fois de son histoire, le Club de soccer de Trois-Rivières alignera cinq équipes de niveau AAA en Ligue de soccer Élite du Québec. Il y aura trois équipes chez les filles (U17/U21/Senior) et deux chez les garçons (U21/Senior).

« On est vraiment content de cette annonce, en effet. C’est clairement la preuve que tout notre travail réalisé ces dernières années commence à rapporter », lance James Ayotte, adjoint au CSTR dans le volet Compétitif.

« On est très fier aussi du côté féminin où on a réussi à implanter une belle structure avec trois équipes solides, des joueurs de 17 ans jusqu’aux joueuses Senior. Chez les gars, on a aussi notre équipe U18 qui a été promue chez les U21 AAA. Pour nous, c’est certain que c’est une fierté! »

Le CSTR aura également dix équipes du niveau AA en Ligue Lanaudière-Laurentides-Laval-Mauricie (LLLM), soit quatre chez les filles (U13/U14/U16/Senior) et six chez les garçons (U13/U14/U15(2)/U16/Senior). Les camps de sélection devraient débuter à la mi-février.

« Les camps sont ouverts à tous, mais nous avons une politique en place qui stipule que si nous mettons un joueur à l’essai, on avertit son club. On veut le faire par respect, mais aussi pour éviter la mutation de masse. Des athlètes de l’extérieur, nous en accueillons chaque année », clarifie M. Ayotte.

« On vise toujours entre 16 et 20 joueurs par équipe. Pour nos jeunes équipes, on prend le plus de joueurs possible parce qu’on est en mode développement de joueurs. Rendu chez les 18 ans et plus, on va restreindre le nombre de joueurs parce qu’on va être plus axé sur les performances. »

Pour plus d’informations: james.ayotte@cstr.ca.