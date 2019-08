Une première consultation publique sur les plastiques à usage unique

La Commission du développement durable et de l’environnement invite la population à prendre part à une première consultation publique portant sur les contenants et plastiques à usage unique le 18 septembre.

En plus de discuter du sac d’emplettes en plastique, les participants pourront émettre leur opinion au sujet d’autres plastiques à usage unique tels que les pailles, les contenants pour emporter et la vaisselle pour emporter.

«De tous les enjeux dont on aurait pu traiter pour cette première consultation publique de la Commission, celui des plastiques à usage unique s’est imposé. C’est certain qu’on se fait demander pourquoi on ne bouge pas sur cet enjeu considérant que plusieurs villes ont déjà entamé des actions pour limiter le plastique à usage unique. On a des capacités légales pour entreprendre des actions», souligne la conseillère du district des Forges, Mariannick Mercure, également présidente de la Commission du développement durable et de l’environnement de la Ville de Trois-Rivières.

«On ne pouvait pas que parler des sacs en plastique. Il fallait ratisser plus large et englober d’autres plastiques à usage unique, poursuit-elle. L’objectif est la réduction des déchets en général, dont ceux du plastique. C’est bon que ce soit une consultation locale parce que la situation est différente d’une place à l’autre. Par exemple, notre centre de tri ne récupère plus la pellicule plastique, mais on a un très bon taux de récupération du verre et du carton comparativement à d’autres endroits. L’idée est aussi de favoriser les déchets recyclables localement plutôt que le plastique.»

La consultation, qui se déroulera de 19h à 21h au pavillon Maurice-Pitre, prendra la forme de tables de travail. Notons que le pavillon Maurice-Pitre peut accueillir 120 personnes.

Une présentation permettant aux participants de bien saisir le contexte légal et les enjeux environnementaux reliés à cette problématique sera d’abord effectuée. Des experts prendront alors la parole afin de bien mettre l’enjeu en contexte.

Les échanges de chacune des tables seront notés dans le but de présenter le tout lors d’une prochaine rencontre de la Commission du développement durable et de l’environnement. La Commission formulera ensuite des recommandations à l’attention du conseil municipal afin de répondre à cette problématique en tenant compte des orientations citoyennes.

Mme Mercure aimerait que des actions soient réalisées dans le dossier dans la prochaine année.

Mentionnons que les citoyens intéressés à participer à la consultation n’ont pas à s’inscrire à l’avance. Ils pourront se présenter directement sur place à 19h, le 18 septembre.