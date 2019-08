Une première agence de voyages réceptive voit le jour en Mauricie

La première agence de voyages réceptive dans la région, Escapade Mauricie, s’est récemment installée au centre-ville de Trois-Rivières.

L’agence de voyages proposera un service de transport, d’hébergement, de circuits thématiques, ainsi que de forfaits aux touristes de la région. Cinq jeunes entrepreneurs passionnés par le tourisme sont à la tête de l’entreprise, dont Simon Girard.

«Escapade Mauricie a pour but premier de dynamiser l’offre touristique de la Mauricie. Nous souhaitons aider les touristes à découvrir la région dans toute son authenticité. On a commencé cet été avec notre forfait «Navette fluviale» qui offrait aux gens une traversée, deux pintes de bière Ô p’tit quai et Ô quai des Brasseurs, ainsi qu’une visite de Bécancour en Trolley pour seulement 20$», explique-t-il.

Pourquoi l’agence est dite «réceptive»? «Une agence de voyages normale va offrir des voyages à l’extérieur, tandis qu’une agence de voyages réceptive, un terme qui est très répandu en Europe, offre des voyages et des forfaits à même l’endroit pour les touristes qui visitent. On offre des tours, des circuits et des forfaits d’hébergement à même la destination, donc dans la Mauricie», précise Simon Girard.

Les cinq associés de l’entreprise sont issus de domaines distinctifs, mais le secteur touristique constitue leur point de convergence. Chacun d’entre eux a d’ailleurs suivi une formation d’agent de voyages.

«On va aussi viser le marché européen, dont les Français, car on sait qu’ils ont un grand intérêt pour le Québec et la Mauricie gagne à être connue. Ce genre de forfait peut exister à Québec ou à Montréal, mais on veut vraiment se démarquer à notre façon. Nous avons aussi pour but de faire découvrir la Mauricie aux gens d’ici, car beaucoup de gens de la connaissent pas assez. On va essayer de créer un fort sentiment d’appartenance», indique M. Girard.

«Nous allons enchaîner avec un forfait «Festival Western», qui va comprendre le transport en autobus et un billet de rodéo, et un forfait avec le Parc national de la Mauricie où les gens pourront s’y rendre dans le temps des couleurs. On va aussi travailler sur des sorties hivernales, car c’est une des problématiques sur le plan touristique. On sait très bien que l’été, le tourisme n’a pas beaucoup de difficulté à comparer à l’hiver», poursuit-il.

De son côté, Patrick Dupuis, le président de Trois-Rivières Centre, s’est dit réjoui de cette nouveauté. «On est très heureux qu’[Escapade Mauricie] s’installe ici, au cœur de la ville. Aussi, comme le milieu des affaires est en effervescence au centre-ville d’autres membres pourront profiter de possibles partenariats. Notamment, par son positionnement stratégique avec le nouveau bureau d’information touristique dès 2020.»

Pour plus d’informations : www.escapademauricie.com.