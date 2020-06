Une poutine… à la ferme!

Se réinventer, c’est souvent ce qui fait la force des grands entrepreneurs. Alors que la population a tendance à acheter plus localement et qu’elle cherche à établir un lien de confiance direct avec les producteurs, la ferme Les Couleurs de la terre a officiellement ouvert ses portes au public.

Reconnue pour sa présence dans les marchés publics de la région, l’entreprise Les Couleurs de la Terre se spécialise dans la culture de 35 variétés de pommes de terre.

La ferme d’Yamachiche a réaménagé son site, aménagé des hamacs et construit une terrasse en bois pouvant accueillir une quarantaine de personnes, dont les travaux ont pris fin ce printemps. Les propriétaires Guy Fradette et Patricia Claveau travaillent sur ce projet depuis plusieurs années.

«Ça fait 24 ans que nous sommes dans les marchés publics et 90% de nos revenus proviennent de ces marchés. On cherchait à être moins dépendant de cette source de revenus. Ça fait longtemps qu’on souhaitait recevoir les gens à la ferme, mais il fallait bien s’installer avant. Aujourd’hui, le site commence à être intéressant. C’est un plus pour nous», explique M. Fradette.

«On avait vraiment le goût de faire découvrir nos installations et montrer aux gens d’où proviennent les produits qu’ils achètent. On en parle dans les marchés, on donne des explications, on montre des images, mais ce n’est pas comme venir à la ferme. Avec ce projet, on cherche en même temps à rejoindre une nouvelle clientèle qui ne nous visite peut-être pas dans les marchés», renchérit Mme Claveau.

Les Couleurs de la terre pratique une agriculture écologique sur huit hectares de terres cultivables.

Site convivial et unique

Depuis le 28 mai, la population est donc invitée à se rendre à la ferme. Les visiteurs peuvent voir les champs de pommes de terre, découvrir l’entreprise et en apprendre un peu plus sur les méthodes de production, de transformation et d’entreposage.

Sur le site, le public pourra profiter de la nouvelle terrasse, des jardins, des vergers, de la mini-ferme et du casse-croute. Les gens ont également l’opportunité de faire le plein de produits locaux et de mets préparés dans un kiosque, surnommé le P’tit marché, et de déguster la succulente poutine ou les croustilles maison.

«On veut que les gens viennent nous voir et qu’ils en fassent une sortie familiale. Le site est grand, c’est facile de respecter la distanciation. Pour l’instant, les clients peuvent acheter pour emporter ou apporter une couverture pour un pique-nique, mais nous avons très hâte qu’il soit permis d’utiliser notre nouvelle terrasse», ajoute la copropriétaire, faisant référence aux directives de la santé publique en lien avec la COVID-19.

Une histoire de famille

Patricia Claveau, Guy Fradette et leurs six enfants sont passionnés par l’agriculture. D’ailleurs, chacun contribue à sa façon au succès de l’entreprise. «Ce n’est pas tellement un défi pour nous. Les enfants participent et ils sont toujours venus dans les marchés publics depuis qu’ils sont nés. Ils sont bons avec le public. Ils ont appris très jeune à faire des chips et des frites. On ne les force jamais. Ils ne sont pas non plus obligés de travailler pour l’entreprise. Ils nous aident quand ils veulent et comme ils veulent. Ici, il y a de l’espace en masse alors les plus jeunes jouent et ils sont bien», rapporte M. Fradette.

Tant à la ferme que lors des marchés publics, les clients peuvent s’attendre à croiser Alexis (23 ans), Jules (21 ans), Estelle (16 ans), Clovis (13 ans), Thierry (11 ans) ou Candide (8 ans).

Marchés publics

Chaque été, la ferme Les Couleurs de la terre participe aux marchés publics de la région, soit à Bécancour, Yamachiche, Saint-Élie-de-Caxton, Trois-Rivières et Saint-Narcisse. Toutefois, en raison de l’incertitude qui plane sur la tenue de certains marchés cette saison, où l’application des mesures sanitaires peut s’avérer plus complexe, la ferme d’Yamachiche se concentrera sur sa participation au Marché Godefroy de Bécancour, en plus de ses activités à la ferme.

La ferme Les Couleurs de la terre est ouverte au public du jeudi au dimanche, de 11h à 19h, jusqu’au 1er novembre.