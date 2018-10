Une pluie de parapluies au Musée POP de Trois-Rivières

ARTS. L’exposition «Une ondée de mots», de l’organisme COMSEP, a pris son envol ce matin au Musée POP de Trois-Rivières. Une cinquantaine de parapluies hauts en couleur y sont installés, tous issus de la créativité de nombreux participants en alphabétisation et en éducation populaire.

Au total, ce sont pas moins de 24 participants qui ont eu comme défi de transformer un parapluie en œuvre d’art.

«Depuis la fin de l’année 1986 que les arts font partie de notre service d’alphabétisation. On a développé beaucoup de partenariats, entre autres avec le Musée POP, le Salon du Livre, le Festival de Poésie et la Ville de Trois-Rivières», confie Sylvie Tardif, coordonnatrice générale de COMSEP. «L’art fait appel à l’imaginaire et à la capacité de rêver. Ça nous rend heureux et ça augmente la confiance en soi. On permet à des gens qui n’en auraient jamais eu la chance d’exposer aux plus gros de Musée de Trois-Rivières.»

«Chaque année, l’art nous permet de développer notre créativité et notre talent, toujours dans le plaisir. Nous pouvons apprendre de nouvelles choses, se découvrir, mais surtout, aller plus loin. Nous sommes fiers de notre exposition de plus de 52 parapluies, car c’est le résultat de plusieurs heures de travail, de précision et de couleurs explosives», a témoigné Sylvie Bouchard, artiste de COMSEP et porte-parole des articles 2018.

Les artistes Ariane Gélinas et Kim Lafontaine ont accepté de s’impliquer dans ce projet, soit par leur plume ou par les idées apportées.

«Les participants sont fiers de ces œuvres d’art là et c’est vraiment de l’art public. Ça permet également de faire connaître les différents partenaires et de sensibiliser la population aux problématiques rencontrées dans ces organismes-là», lance Michelle Plante, cofondatrice de COMSEP et responsable du secteur alphabétisation et en éducation populaire.

«Depuis quatre mois que ces participants-là viennent à toutes les semaines et font preuve de minutie et de patience, a pour sa part mentionné Joane Bergeron, responsable du projet pour COMSEP. Il y a aussi les 12 parapluies de précieux partenaires à ne pas négliger.»

L’exposition «Une ondée de mots», tout à fait gratuite, est ouverte au public jusqu’au 9 décembre prochain.