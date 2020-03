Une plage de magasinage pour les aînés chez Maxi et Provigo

Les personnes de 70 ans et plus et les personnes à mobilité réduite bénéficieront d’une plage spéciale offerte par les marchés maxi et plusieurs magasins Provigo pour pouvoir faire leur épicerie dans un environnement calme et moins achalandé.

À partir d’aujourd’hui, 24 mars, du lundi au vendredi, de 7h à 8h, tous les marchés Maxi et Provigo participants vont dédier une plage exclusivement à cette clientèle, pour ceux qui ne peuvent faire autrement que de se rendre sur place pour acheter des aliments.

«Nous demandons à nos clients âgés de 70 ans et plus de respecter autant que possible les consignes établies par les autorités québécoises en santé publique, de rester à la maison et de se tourner vers d’autres alternatives, comme l’épicerie en ligne, ou de faire appel à un proche pour faire leur épicerie. Pour ceux et celles qui ont quand même besoin de se rendre à l’épicerie, cette plage horaire leur sera exclusivement dédiée afin de leur permettre de faire leurs achats dans un environnement moins achalandé, favorisant ainsi l’application des mesures de distanciation sociale», affirme Johanne Héroux, directrice principale, Affaires corporatives et communications.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des magasins Maxi. On demande aux clients de contacter leur magasin Provigo local afin de valider si cette mesure s’applique.

D’autres mesures sont en vigueur comme celles demandant aux personnes qui reviennent de voyage ou qui présentent des symptômes grippaux de rester chez eux.