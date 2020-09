Une piscine qui ne fait pas l’unanimité

Un projet d’autorisation concernant un terrain situé en bordure de la rue des Tamias, dans le secteur Pointe-du-Lac, où l’on souhaite pouvoir aménager une piscine, est le genre de dérogation qui aurait été approuvée sans faire de vague par le conseil de ville. Toutefois, le fait que le projet implique de diminuer la bande de protection du milieu humide présent sur le terrain a soulevé des questions.

C’est que le projet en question prévoit la construction d’une piscine qui empiéterait sur la bande de protection de la tourbière située à côté.

La Ville de Trois-Rivières fait partie des villes du Québec à avoir adopté une résolution visant à augmenter la bande de protection des milieux humides lors de projets particuliers. Il y a un an environ, les élus convenaient de faire passer de 3 mètres à 10 mètres la bande de protection, afin de mieux protéger les milieux humides.

Les conseillers Mariannick Mercure et Claude Ferron ont critiqué la recommandation favorable au projet émise par le Comité consultatif d’urbanisme.

«On s’est donné des balises claires sur cet enjeu [des bandes de protection] en février 2019. On a unanimement voté des règlements pour protéger les milieux humides. C’est important de respecter la bande de protection de 10 mètres. Les milieux humides sont des écosystèmes qui rendent service à toute la population. Si on se met à jouer dans ce milieu, on risque de le détruire ou de l’altérer sur le long terme», lance Claude Ferron, conseiller du district des Rivières.

«La tourbière de ce secteur a une haute valeur écologique, plaide aussi Mariannick Mercure, conseillère du district des Forges. Les scientifiques nous disent qu’il faut protéger les milieux humides et leurs abords. La bande de protection est en relation directe avec le milieu humide. Si elle est dégradée, ça a un impact sur le milieu humide qu’elle protège. (…) La division de l’environnement a indiqué que la bande de protection devait être respectée.»

Plusieurs élus membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), dont Luc Tremblay, Michel Cormier, Daniel Cournoyer et Valérie Renaud-Martin, ont souligné que le comité avait reçu une recommandation favorable au projet de la part de directeurs de la fonction publique. Les membres du CCU ont ensuite évalué la proposition et considéré que le propriétaire avait l’intention de construire une piscine dans la zone de réserve et non le milieu humide, ce qui a été considéré comme raisonnable par le comité.

«La division de l’environnement a aussi été consultée sur le dossier. On nous a dit que considérant des particularités propres au site, la réduction de la bande de protection était envisageable selon certaines conditions», renchérit Valérie Renaud-Martin, conseillère du district des Carrefours et vice-présidente du CCU.

Mme Renaud-Martin cite notamment la délimitation claire de la zone de protection, ainsi que l’inspection pendant et après les travaux. Tous travaux de drainage doivent aussi être évités.

La résolution a été soumise au vote. L’opposition de Mariannick Mercure, Claude Ferron, Pierre-Luc Fortin, Dany Carpentier, Denis Roy et Pierre Montreuil n’a pas été suffisante pour renverser la résolution, de sorte que le projet a été approuvé à huit contre six.