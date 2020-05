Une page se tourne pour Frédéric Lavoie

Après huit saisons comme entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières, formation de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec, Frédéric Lavoie a décidé de quitter son poste afin de relever un nouveau défi.

Ayant débuté en 2010-2011 en tant qu’adjoint à Gilles Bouchard, coach Lavoie a par la suite pris la direction de l’équipe au début de la saison 2012-2013.

Ses huit années à la barre des Estacades furent signe de succès :

-Cinq quarts-de-finale (2014-2015-2016-2019-2020)

-Une demi-finale (2013)

-Deux finales (2017-2018)

«J’ai une bonne idée d’où ce que je m’en vais et il reste quelques petits détails à régler», lance-t-il. «J’ai été entraîneur-chef ici pendant huit ans et je vous dirais que dans les cinq premières années, je n’écoutais pas vraiment lorsque le téléphone sonnait. Depuis deux ou trois ans, j’étais plus ouvert aux discussions et j’ai reçu des offres intéressantes.»

Ne voulant pas trop en dire, le principal intéressé a confirmé «qu’il n’est pas impossible» qu’il conserve son poste de professeur d’éducation physique à l’Académie les Estacades.

«Je suis vraiment excité face à mon nouveau départ. Ça fait quand même 12 ans que j’étais avec les Estacades. Je me sentais prêt pour un nouveau défi et je suis serein avec ma réflexion qui s’est faite de façon graduelle», ajoute-t-il.

«J’ai hâte de voir comment ça va se passer. Ce qui va me manquer le plus, c’est la famille puisqu’aux Estacades, on est une grande famille. Que ce soit mes adjoints, les conseillers pédagogiques ou mes collègues, c’était mon social alors je vais m’ennuyer de la gang», renchéri celui qui aurait aimé mieux finir sur une meilleure note qu’une fin de saison annulée en raison de la pandémie.

Le 19 février dernier, il a de plus égalé le record d’équipe pour le nombre de victoires par un entraîneur des Estacades (190), rejoignant Gilles Bouchard comme co-détenteur de cette marque importante.

Reconnu par ses pairs pour son excellence, son éthique de travail et ses qualités d’enseignants, Lavoie a aussi laissé sa marque avec Équipe-Québec remportant une médaille d’or aux Jeux du Canada avec cinq de ses joueurs au sein de l’alignement. Il était aussi un pédagogue de haut niveau qui a toujours été très respectueux des gens qui travaillaient autour de lui. Le plus important, c’était l’équipe, le travail et l’acharnement. Voilà les valeurs qui ont chaque jour été au centre de son travail.

Tout au long de son passage chez les Estacades, Frédéric aura dirigé un grand total de 232 joueurs.

Fiche de Frédéric en saisons régulières

Saison PJ Victoires Défaites

2010-2011 4 1 3

2012-2013 42 20 22

2013-2014 42 22 20

2014-2015 42 28 14

2015-2016 46 24 22

2016-2017 40 21 19

2017-2018 39 23 16

2018-2019 42 28 14

2019-2020 42 23 19

===================================

Total: 339 190 149

Fiche de Frédéric en éliminatoires

Saison SG SP PJ V D

2013 1 1 10 5 5

2014 0 1 5 1 4

2015 1 2 10 4 6

2016 0 1 5 2 3

2017 2 1 12 7 5

2018 3 1 14 10 4

2019 1 1 9 4 5

2020 0 1 5 2 3

=================================

Total: 8 9 70 35 35