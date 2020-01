Une nouvelle Porsche Boxster et Cayman GTS pour 2020

Les gens qui connaissent les produits Porsche savent que les lettre GTS représentent la quintessence de l’équilibre et de la performance. Porsche va présenter dès l’été prochain des versions Boxster et Cayman GTS 4.0 avec un six cylindres à plat de 4,0 litres développant 394 chevaux et 309 lb-pi. de couple.

Ce moteur est étroitement lié à la variante de 414 chevaux utilisée dans la 718 Spyder et la 718 Cayman GT4. Équipés exclusivement d’une transmission manuelle à six vitesses et d’un système d’échappement sport, les modèles 718 GTS 4.0 offrent une réponse d’accélérateur exceptionnelle et une expérience de conduite particulièrement enrichissante. Les deux peuvent accélérer de 0 à 100 km / h en 4,5 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 293 km / h. La suspension sport Porsche Active Suspension Management (PASM) avec une hauteur de caisse inférieure de 20 millimètres par rapport aux modèles 718 Boxster et Cayman régulier, tout comme la Porsche Torque Vectoring (PTV) avec un différentiel à glissement limité mécanique.

La mécanique tourne près des 8 000 tr / min et émet un son que les amateurs recherchent. Les 718 GTS 4.0 adoptent le système d’échappement sport à double sortie d’échappement des 718 Spyder et 718 Cayman GT4. Sa conception en forme de selle crée un espace pour le carénage inférieur arrière noir contrastant, spécialement conçu pour les modèles GTS. Comme dans les 718 Spyder et 718 Cayman GT4, le puissant moteur boxer de quatre litres à aspiration naturelle est équipé d’une commande de cylindre adaptative qui éteint alternativement l’un des deux groupes de cylindres à faible charge moteur, l’injection directe de carburant avec des injecteurs piézoélectriques et une admission variable système pour améliorer l’efficacité de la voiture.

Les voitures sont équipées de roues en alliage léger de 20 pouces peintes en noir satiné et de pneus d’été haute performance (235/35 ZR 20 à l’avant et 265/35 ZR 20 à l’arrière). Compte tenu de la puissance accrue, le système de freinage a été amélioré par rapport aux modèles 718 GTS précédents. Les rotors avant en fonte forés transversalement mesurent désormais 350 millimètres de diamètre (contre 330 mm auparavant) et sont équipés d’étriers rouges à six pistons, tandis que la taille du rotor arrière a été augmentée à 330 mm. Le système Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) est disponible en option.

L’Alcantara noir est le matériau de choix pour l’intérieur, couvrant les sections centrales des sièges sport Plus standard ainsi que la jante du volant, la console centrale, le levier de vitesses et les accoudoirs de porte. Dans le 718 Cayman GTS 4.0, l’Alcantara® orne également les montants A et la doublure du toit. Avec l’ensemble intérieur GTS en option, le tachymètre, les ceintures de sécurité, toutes les coutures décoratives, y compris l’emblème GTS brodé dans les appuie-tête et le lettrage Porsche sur les tapis de sol, sont conservés en rouge carmin ou en craie. La garniture intérieure des modèles 718 GTS 4.0 est en fibre de carbone; d’autres versions sont disponibles en option.

Les modèles 718 GTS 4.0 sont livrés en standard avec Porsche Communication Management (PCM) avec un écran tactile haute résolution de sept pouces et le groupe Sport Chrono, y compris l’application Track Precision améliorée. Cette fonction est accessible lors de la commande du système de navigation en option avec Connect. Originaire du sport automobile, l’application pour téléphone intelligent affiche des données liées aux performances sur l’écran et l’enregistrement PCM pour une analyse ultérieure. Le module de navigation en ligne avec des informations sur le trafic en temps réel, la commande vocale et Porsche Connect sont disponibles en option, tout comme un système de son surround BOSE® et un système de son surround haut de gamme Burmester.

