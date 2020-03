Une nouvelle Genesis G80 cet été

C’est à Séoul au siège social de la marque que Genesis a dévoilé la 3e génération de la G80. Oeuvre du directeur de la conception chez Hyundai, Luc Donckerwolke, (autrefois chez Lamborghini et Audi). Cette G80 reprend le langage de conception Élégance Athlétique, le nouveau style de la maison Hyundai. On y voit en effet un style plus athlétique et des influences européennes, notamment avec les phares à l’avant et la ligne de lumière qui se poursuit dans la custode. Cela se veut une nouvelle identité Genesis qui risque de se retrouver dans d’autres modèles à venir de la gamme

Cette longue ligne parabolique de l’avant vers l’arrière qui coule doucement vers le bas, évoque l’élégance des voitures classiques du passé. Ceci est contrebalancé par une ligne chromée relevée pour maintenir la posture directionnelle. Les lignes de puissance athlétiques pointues des ailes avant et arrière soulignent la position puissante des roues de 20 pouces.

L’image arrière est définie par les quadruples phares et la surface négative en forme de fer à cheval du couvercle de pont. Le bouton de déverrouillage du coffre et la garniture chromée environnante imitent la forme du logo Genesis pour réaffirmer l’identité visuelle de la marque. À l’intérieur, le tableau de bord est déconstruit en un vaste espace ouvert doté d’un écran d’info divertissement grand écran de 14,5 pouces. Le mince conduit de climatisation étire visuellement la largeur de la cabine. Un soin particulier a été pris pour réduire l’épaisseur des montants « A » et la taille du rétroviseur, offrant au conducteur une vue détendue et panoramique en position assise.

La G80 repose sur une nouvelle plate-forme, des nouveaux groupes motopropulseurs et de nouveaux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Elle arrive en concession cet été.

