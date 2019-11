Une nouvelle gamme de déglaçant 100% trifluvienne

Deux nouveaux déglaçants dont un éco-responsable

L’entreprise trifluvienne Somavrac C.C. a lancé sa nouvelle gamme de déglaçants sous l’appellation «Mistral». Les deux nouveaux produits se trouvant sous cette bannière sont 100% trifluviens et sauront répondre à de multiples conditions hivernales.

Haute performance ou éco-efficace, voici les deux différentes formules novatrices qui pourront désormais répondre aux exigences de tous les types d’utilisateurs.

«Ça fait de 8 à 10 mois qu’on préparait le produit, ce qui inclue nos recettes, nos tests en laboratoire, le développement du brand et la finalisation nos sacs. Notre clientèle demandait des produits plus efficaces à basse température, moins corrosifs et plus écoresponsables. Il y a plus de 800 000 tonnes de sel qui s’étend à chaque année, et on sait que le chlorure de sodium, ou encore le sel de route, ne se vend pas cher, mais ça comporte quelques petits défauts», confie d’abord Mikaël Gagnon, gestionnaire du développement des affaires.

«En dessous de -10, notamment, il n’est plus capable de dégeler la glace, et lorsque c’est plus froid que -12, la saumure créée par le chlorure de sodium regèle et devient de la glace noire. Ça travaille bien dans le jour, mais ça va regeler la nuit. Il faut donc en mettre beaucoup et il faut donc en mettre très souvent. Ça demeure quand même efficace sur les routes ou les autoroutes où il y a un trafic et un passage fréquent, mais pour des trottoirs, des marches, des entrées et des stationnements, c’est malheureusement mésadapté pour les hivers du Québec. Voilà pourquoi on voulait lancer un produit comme Mistral.»

Le nom Mistral a été choisi en l’honneur de sa définition, soit un vent du nord intense et froid.

«Le premier de nos produits mise sur l’aspect sécurité dans le sens où en contact avec la glace, il dégage immédiatement de la chaleur pour faire fondre le glace très rapidement. Il a aussi un aspect antidérapant alors c’est un produit que dès qu’il touche le sol, il sécurise les marches ou le trottoir, par exemple», explique M. Gagnon.

«Notre deuxième produit, l’éco-efficace, se veut un additif végétal à base de glucides. On vient injecter cet additif à l’intérieur pour venir activer le pouvoir de fonte du déglaçant et faire en sorte qu’on a besoin d’en mettre moins. De plus, il a une tolérance au froid jusqu’à -48 alors il vient activer le pouvoir de fonte et éviter le regel.»

La ligne de produits Mistral a été développée principalement pour les secteurs commercial et institutionnel.

«Nous avons une dizaine de partenaires déjà et là où nous avons le plus de demandes, c’est du côté des commissions scolaires, les écoles, les hôpitaux, les CHSLD, les hôtels, les arénas, les centres sportifs et même certains déneigeurs. On est aussi très reconnu chez les municipalités, au ministère des Transports du Québec (MTQ) ou encore Hydro-Québec», conclut-il.

Rappelons que Somavrac développe des déglaçants et des abat-poussières pour répondre aux conditions des domaines miniers, municipaux, et de la construction au Québec.