Une nouvelle galerie d’art dans le Bas-du-Cap

L’artiste Patricia Kramer a réalisé un rêve, plus tôt cet automne, alors qu’elle a officiellement ouvert les portes de sa galerie d’art dans un bâtiment centenaire au bord du fleuve, sur le chemin du Roy, afin de peindre et d’exposer ses œuvres au public.

Elle a rapatrié toutes ses œuvres qui se trouvaient dans des galeries d’art de Montréal, de Québec et de Saint-Sauveur dans la galerie de la rue Notre-Dame Est. Plus d’une trentaine de ses créations peuvent être admirées sur place et sont disponibles à la vente.

«Dans ma carrière, j’ai fait des choix peut-être différents de ceux de beaucoup d’artistes. Normalement, la carrière d’un artiste consistera à créer des œuvres et les exposer en galerie pour les vendre, mais tu mets tout ton cœur dans les œuvres et tu ne les revois plus, tu n’as pas les commentaires des gens. J’ai réalisé que ce que j’aime, c’est le contact avec les clients. C’est pour cette raison que j’ai choisi de tout ramener ici», explique Patricia Kramer.

Quand la première vague de la pandémie est arrivée en mars dernier, elle avait déjà pour projet de louer le local. On le sait : les vernissages et expositions ont été annulés au printemps. Patricia Kramer ne voyait plus d’objectif devant elle. Comme elle n’arrivait plus à trouver la motivation pour peindre chez elle dans le contexte, elle a décidé de plonger et d’aller de l’avant comme prévu.

«Mon plan était de créer un lieu avec des 5 à 7, exploiter la cour arrière pour tenir des événements, inviter d’autres artistes et en faire un lieu vraiment dynamique, raconte l’artiste trifluvienne. En ce moment, ce n’est pas possible, mais j’espère que ça se calmera à l’été 2021 pour commencer à animer le lieu. La galerie est sur le chemin du Roy. C’est une rue intéressante l’été aussi.»

D’ailleurs, elle a installé six œuvres afin qu’elles soient visibles de l’extérieur, de jour comme de nuit. Pour donner un avant-goût des œuvres qui se trouvent dans la galerie d’art, mais aussi pour essayer de faire dissiper la gêne de certaines personnes qui n’oseraient pas entrer dans une galerie d’art.

«J’ai l’impression que, surtout maintenant, les gens sont moins spontanés pour entrer dans un lieu, ajoute l’artiste trifluvienne. Le fait d’entrer dans une galerie d’art peut être intimidant pour des personnes qui connaissent moins l’art. Cette exposition extérieure se veut un avant-goût. Je vais aussi changer les œuvres à l’occasion.»

Patricia Kramer a également pris le temps de développer un site Web pendant cette période. «Tout était fermé et annulé. Avec mon atelier qui est ici également, je pouvais venir travailler, me faire un inventaire. J’ai aussi adoré travailler tout le volet Web. C’est venu me motiver. Les gens commentent et ça me nourrit.»

Maintenant qu’elle est bien installée, elle a repris les pinceaux. La vue sur le fleuve Saint-Laurent que lui offre la galerie d’art l’inspire particulièrement. Les bleus riches qu’elle utilise dans ses dernières œuvres en témoignent.

«J’avais tout arrêté quand la pandémie est arrivée. Je n’étais pas dans le bon état d’esprit pour peindre. C’est revenu il y a un mois environ», confie-t-elle.

Situé au 498, Notre-Dame Est, l’Atelier & Galerie Kramer est ouvert au public de 13h à 16h du lundi au vendredi, ou sur rendez-vous à l’extérieur de ces plages horaires. Considérées comme des commerces, les galeries d’art sont autorisées à ouvrir leurs portes même en zone rouge.

Collection de vêtements

Parallèlement à l’ouverture de sa galerie, Patricia Kramer a lancé de tout nouveaux produits originaux<: des vêtements haut de gamme pour dames imprimés de ses créations. Écoresponsables et fabriqués à 100 % au Québec, ils sont disponibles en ligne seulement (https://kramerpatricia.wixsite.com/artsursoikramer) et réalisés sur commande.