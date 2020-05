Une nouvelle façon de magasiner

Lentement, mais sûrement, les boutiques de Trois-Rivières ont pu recommencer leurs activités la semaine dernière. Toutes ont mis l’accent sur un environnement sécuritaire et les clients étaient au rendez-vous.

Du côté de Chaussures POP Trois-Rivières, la direction venait de rénover ses deux magasins, en plus de préparer la grande ouverture de Go Sports Trois-Rivières.

«On a eu un bon achalandage et on a vu que les clients sont très respectueux des consignes que nous avons mises en place», confie Danny Côté, copropriétaire. «Nous avons respecté ce que le gouvernement a demandé, soit toutes les consignes de distanciations sociales et même placé une station désinfectante à l’entrée. On s’est mis une limite de clients par pied carré», explique-t-il.

«Ça fait un bout qu’on travaillait à la réouverture et on avait bien informé nos employés par téléphone. On était prêt à ouvrir! On assure la sécurité des clients et celle de nos employés à qui on fait porter des masques et des visières. On est dans le monde des chaussures, alors les gens doivent essayer. Ce qui est essayé est aussitôt désinfecté à l’aide de produits et d’un steamer à haute pression. Ensuite, on l’envoie au rencart pour trois jours.»

Chaussures POP est un autre commerce qui a bénéficié de son service en ligne pour poursuivre quelques activités pendant la période de confinement. «Les gens achetaient en ligne et c’est ma femme ou moi qui assurions la livraison. On offre encore le service d’ailleurs», ajoute M. Côté.

Chez Joelle Collection, des zones de magasinage ont été créées pour assurer la sécurité des clients.

«Nous avons délimité des zones au sol et on demande aux gens de ne pas être deux dans la même zone, confie Joelle Desaulniers, propriétaire. Nous avons mis une table de désinfectant à l’entrée et bien que nous ayons cinq cabines d’essayage, seulement trois sont utilisables pour respecter la distanciation sociale. Les vêtements essayés sont aussitôt passés au steamer et ensuite mis de côté.»

«Les clients sont contents et avaient hâte de sortir. Le personnel aussi s’était ennuyé. On a créé des masques à nos employés et plusieurs afin qu’ils puissent les changer fréquemment. On a aussi créé des masques que l’on vend en ligne. Ce qu’on a voulu faire et que toutes les entreprises devraient faire, c’est de démontrer que nous sommes responsables et sécuritaires. Les gens ont subi un traumatisme public et c’est important qu’on donne le ton et qu’on offre un magasinage sécuritaire pour enlever la peur.»

Pour ce qui est de Trévi Trois-Rivières, la direction s’attendait à un gros achalandage, notamment parce que les activités extérieures seront limitées cet été. Elle a confirmé avoir fait tout près du double de son chiffre d’affaires comparativement à l’année précédente, incluant la vente en ligne qui était offerte au public pendant le confinement. De la signalisation a été installée au sol, tandis que les employés sont munis de masques ou de visières.

Magasins de centres d’achat

Certains magasins de centres d’achat profitant d’une porte donnant accès à l’extérieur ont pu rouvrir leurs portes. C’est notamment le cas du côté de Plante Sports.

«Nous avons ouvert nos portes mercredi et ça s’est bien passé. On n’accueille que cinq clients à la fois et il y a un vendeur qui les suit. Tout ce qui est essayé, que ce soit vêtements, casquettes ou chaussures, est ensuite mis de côté dans un présentoir pendant deux jours», confirme le vice-président, Gilles Lapointe.

«C’est certain qu’on arrive à un moment assez achalandé, surtout du côté des chaussures et des t-shirts. On vend nous-mêmes des masques aux couleurs de la LNH et nos employés sont munis de visières. Nous avons de la signalisation partout dans le magasin et installé des plexiglas aux comptoirs. On ouvre que du mercredi au samedi seulement parce qu’on sait que nous ne sommes pas essentiels et nous avons une boutique en ligne pour ceux qui préfèrent ne pas sortir.»

Rappelons que les magasins de centres d’achat pouvant rouvrir doivent être munis d’une porte menant à l’extérieur déjà existante. Il est interdit d’improviser une porte temporaire, ainsi qu’un couloir menant dans ledit magasin, à partir d’une porte de livraison, par exemple.