Une nouvelle exposition sur l’histoire de l’île Saint-Quentin

Le pavillon d’accueil du Parc de l’île Saint-Quentin propose une toute nouvelle exposition qui retrace les grands moments de l’histoire de l’île, de Jacques Cartier à nos jours.

Accessible gratuitement, l’exposition explique aussi qui était Quentin Moral qui a donné son nom à l’île.

Dans une perspective historique et maritime, le moteur d’époque du bateau qui faisait la liaison entre l’ancienne marina de Trois-Rivières et l’île Saint-Quentin avant la construction du pont, est exposé au public.

Enfin, on présente aussi un volet sur la biologie vient expliquer les spécificités de certaines espèces que l’on peut retrouver sur l’île et présenter des données scientifiques sur les espèces animales et végétales présentes au Parc.