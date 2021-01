Une nouvelle équipe se joint à la Ligue Frontier

Les ValleyCats de Tri-City, dans l’État de New York, se joignent à la Ligue Frontier à titre de 16e franchise.

Tri-City regroupe les villes de Troy, Schenectady et d’Albany, capitale de l’État de New York. Depuis 2002, les ValleyCats de Tri-City, affiliés aux Astros de Houston, disputaient le championnat de la New York-Penn League, un calibre de classe A.

Le président des Aigles de Trois-Rivières, René Martin, se réjouit de la venue des ValleyCats dans la Ligue Frontier.

«C’est un ajout incroyable pour la ligue et particulièrement pour Québec et Trois-Rivières. Nous formons désormais une division géographique, avec Ottawa, qui assure la pérennité de nos organisations. C’est une situation qui était souhaitée depuis fort longtemps.»