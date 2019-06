Une nouvelle directrice pour le cabinet du maire

Un mois après son élection, le maire Jean Lamarche nomme Marianne Méthot à titre de directrice de cabinet, devant ainsi la première femme à occuper ce poste à Trois-Rivières.

Elle succède à Jean-Marc Bergeron qui quittera l’organisation municipale trifluvienne le 17 juin après avoir été directeur de la Direction de la culture, loisirs et vie communautaire de la Ville et directeur du cabinet du maire Yves Lévesque et de la mairesse par intérim Ginette Bellemare.

Hautement impliquée dans la campagne électorale de monsieur Lamarche, madame Méthot possède une solide expérience. Elle a notamment agi dans la sphère politique comme conseillère politique durant un peu plus d’une dizaine d’années, auprès de Danielle St-Amand et de Jean-Denis Girard.

En plus de Mme Méthot, la nouvelle équipe du cabinet accueillera Louise Parent au poste d’adjointe administrative, remplaçant ainsi Denise Bellemare qui a récemment quitté pour la retraite. Elle se joindra à France Paquette qui agit déjà comme secrétaire de direction.