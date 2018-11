Une nouvelle copropriétaire…et des produits gourmands!

Crédit photo : archives

BATISCAN.Émilie Roy-Element se joint à l’Académie des Ripailleurs à titre de propriétaire, aux côtés de la fondatrice Anne-Renaud Deschênes. Du même coup, un volet de production de produits gourmands sera mis en place pour l’entreprise d’animation spécialisée en histoire de la gastronomie.

La nouvelle copropriétaire cumule plus de 10 ans comme coordonnatrice aux activités et aux expositions dans le secteur muséal. Bien connue auprès des gens de sa discipline en Mauricie, l’historienne de formation, se passionne pour les potagers ancestraux et la création de produits gourmets.

Chaque produit élaboré par Mme Roy-Element est tiré d’une recette ancestrale et son emballage comprendra des détails historiques sur celui-ci. Tires Sainte-Catherine, paparmanes, tisanes sauvages, galettes de marin sont des exemples de produits qui sont à l’essai actuellement dans la cuisine de l’Académie.

D’ailleurs, si le siège social de l’Académie reste à Batiscan, la cuisine de l’entreprise sera quant à elle déménagée du côté de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, municipalité de la nouvelle copropriétaire.