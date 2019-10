Une nouvelle cellule d’expertise voit le jour au Cégep de Trois-Rivières

La Direction de la formation continue et des services aux entreprises du Cégep de

Trois-Rivières a procédé au lancement de sa «Cellule d’expertise en robotique et en

intelligence artificielle». Celle-ci aura pour mission d’aider les entreprises et les

travailleurs à prendre le virage de la robotique et de l’intelligence artificielle.

Plusieurs services seront également offerts, comme des consultations, une structure d’accompagnement, de la recherche de financement, des conférences et la recherche appliquée.

«C’est un beau défi, le défi de ma vie même», a lancé Jean-Sébastien Dessureault, expert en intelligence artificielle. «Aujourd’hui, la robotisation et l’intelligence artificielle sont vraiment parmi nous. On le voit au Sud avec les robots commis d’entreprise déjà implantés dans des épiceries, quincailleries, usines ou encore en agriculture. Il y a même des automobiles conduites par des robots.»

«Ce qu’on veut, c’est regrouper nos entreprises. On est rendu là et ça va venir contrer la pénurie de main-d’œuvre. On est là pour aider l’humain. Même si notre lancement officiel n’était pas encore fait, on a déjà créé des liens avec des entreprises de la région et déjà plusieurs autres entreprises ont démontré de l’intérêt. On travaille déjà avec Bionest, à Shawinigan, et Noovelia, à Trois-Rivières.»

Également, des programmes seront conçus afin de permettre aux diplômés et aux

professionnels de se spécialiser, en plus d’une dizaine de cours de perfectionnement qui seront offerts.

«C’est une grande annonce aujourd’hui pour le Cégep de Trois-Rivières. La robotisation et l’intelligence artificielle sont le futur et vont permettre d’accroitre la productive des entreprises, surtout en pénurie de main-d’œuvre. Elles doivent bien comprendre l’importance de ces changements et qu’elles se tournent vers ces changements», a pour sa part confié le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet.