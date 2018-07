Une nouvelle canicule pourrait frapper le Québec

Août va débuter sous le signe de la chaleur. À partir de vendredi, le mercure devrait atteindre les 30 °C dans le sud de la province.

C’est après que la vague de chaleur pourrait se transformer en canicule. De samedi à lundi prochain, l’humidex pourrait s’approcher des 40 et les nuits seront chaudes : plus de 20 °C.

Le week-end prochain pourrait bien avoir un air tropical. D’autant que les journées les plus chaudes de cette séquence devraient être les dimanche 5 et lundi 6 août. Le mercure pourrait dépasser les 30 °C, et les ressentis devraient monter jusqu’à 40.

Pendant ce temps, de ce samedi à lundi prochain, le reste du Québec ne vivra pas de canicule… mais aura tout de même chaud, avec des températures au-dessus des normales de saison.

Et l’explication de cette vague de chaleur ? L’anticyclone des Bermudes va faire remonter l’humidité du golfe du Mexique vers le Québec. Cette humidité va se combiner à la chaleur qui remonte du sud-ouest des États-Unis, et créer cette vague de chaleur qui pourrait bien se transformer en canicule. ( Source: https://www.meteomedia.com/ )