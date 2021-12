Une nouvelle campagne pour soutenir les banques alimentaires

En décembre, ce sont plus de 600 000 personnes dans le besoin qui auront recours aux banques alimentaires. Afin de soutenir le réseau des Banques alimentaires du Québec dans toutes les régions du Québec, du 2 au 8 décembre prochain, la SAQ invite ses clients à faire un don en argent à la caisse ou, comme cela est possible à l’année, à se procurer des produits d’emballage – sacs, boîtes-cadeaux cartonnées ou en bois ou sacs de transport réutilisables dont une partie du montant payé est remis au réseau des BAQ, dont Moisson Mauricie / Centre-du-Québec est membres.

Un don peut également être fait en ligne sur le site des BAQ.

«Dans un contexte où le temps des Fêtes est particulièrement stressant et difficile sur le plan financier pour plusieurs Québécois, il est essentiel pour nous de soutenir le réseau des BAQ. Avec cette campagne, nous invitons nos clients à être généreux afin que nous puissions, tous ensemble, faire une différence auprès des gens dont l’alimentation est un défi quotidien», a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, de la SAQ. « Depuis maintenant 12 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec peut compter sur le soutien fidèle de la SAQ, de ses employés et de ses clients. Leur générosité voyagera partout à travers le Québec par l’entremise de nos membres, qui offriront repas et denrées aux personnes dans le besoin », explique quant à lui Martin Munger, directeur-général de BAQ.

Depuis 12 ans maintenant, grâce à la générosité de sa clientèle et à l’engagement de ses employés, la SAQ a pu remettre plus de 12 millions de dollars au réseau des BAQ, dont plus de 3,3 millions de dollars en 2020.