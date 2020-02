Une nouvelle boutique pour se sucrer le bec au centre-ville

L’atelier-boutique de créations sucrées, Les Folies de Rachel, ouvre ses portes ce mardi sur la rue Notre-Dame, au centre-ville de Trois-Rivières, avec comme mission d’offrir des produits riches en saveurs et en émotions. Les propriétaires, Rachel Hébert et Marie-Hélène Bazin, fabriqueront des gâteaux en trois dimensions sur mesure, en plus d’assortiments de sucreries et d’emballages cadeaux, afin de devenir une destination sucrée incontournable.

En plus d’être ouverte au public, l’entreprise desservira les restaurants ainsi que la clientèle corporative à la recherche de présents originaux et exclusifs. « De façon individuelle ou en abonnement, nous proposons des gâteaux, des biscuits et des bonbons qui pourront être livrés lors des événements importants dans les entreprises », explique Mme Hébert.

« Tout moment mérite une douce folie! Nous réaliserons des gâteaux et des desserts pour toutes les occasions spéciales, avec les couleurs et le logo des clients », ajoute Mme Bazin.

Il sera également possible de se procurer sur place des « petits trésors » d’un peu partout dans la province que les propriétaires se sont amusées à trouver et à faire découvrir à leur clientèle, comme les caramels La Lichée de L’Ancienne-Lorette, les Bonbons Kel faits à la main à Saint-Liboire, et les confitures Tigidou de l’Île d’Orléans.

Innovation et Développement économique Trois-Rivières a accompagné l’équipe des Folies de Rachel dans le démarrage de son entreprise. La subvention Mesure soutien au travail autonome, de Services Québec, a également été octroyée à Mme Bazin.

« On a travaillé fort avec le soutien et les encouragements d’IDÉ Trois-Rivières », reconnait Rachel Hébert. « Il y a tellement d’étapes à franchir que c’était rassurant pour nous. On était bien guidées », ajoute Marie-Hélène Bazin.

Boris Tellier, Superviseur- Services aux entreprises et prospection chez IDÉ Trois-Rivières, a tenu à souligner l’énergie palpable des deux propriétaires lors de l’ouverture de la boutique Les Folies de Rachel. « On est très content du dynamisme que ça crée pour le centre-ville, ça s’harmonise très bien avec tout ce qui arrive dans les dernières semaines. »

Afin également de participer au roulement du centre-ville de Trois-Rivières, les heures d’ouverture de l’atelier-boutique s’ajusteront à la saison estivale ainsi qu’aux événements majeurs du coin afin de mieux servir la clientèle touristique.

L’atelier-boutique Les Folies de Rachel est situé au 1400 rue Notre-Dame Centre, au centre-ville de Trois-Rivières.

Plus de détails à venir dans l’édition papier du 19 février 2020.