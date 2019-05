Une nouvelle bière collaborative pour la Route des brasseurs

Le Regroupement des microbrasseries de la Mauricie (RMM), qui a mis de l’avant la Route des brasseurs, avait plusieurs bonnes nouvelles à dévoiler. En plus d’une nouvelle bière collaborative et du lancement du passeport qui permet de découvrir les bières des différentes microbrasseries, on retrouve maintenant Shawinigan sur la carte de la route.

Le Broadway microbrasserie de Shawinigan a été ajouté à la route, tout comme la Brasserie et distillerie Ferme du Tarieu de Sainte-Anne-de-la-Pérade (ouverture à l’automne 2019).

«Avec l’arrivée du Broadway microbrasserie, on couvre maintenant tous les territoires de la Mauricie avec les microbrasseries indépendantes, exprime Alex Dorval, président du RMM. On n’avait jamais arrêté de se parler avec les gens du Broadway et ils ont fait le choix d’embarquer avec nous.»

Rappelons qu’en raison de l’exclusion du Trou du diable de la Route des brasseurs en raison de l’achat de la microbrasserie par Molson Coors, le Broadway microbrasserie avait choisi de se retirer de la route par solidarité.

M. Dorval ajoute qu’il n’y a pas eu d’autre discussion entre le RMM et Molson Coors pour l’ajout du Trou du diable. «Personne ne nous a rappelés. On avait émis des conditions très claires l’an dernier et la situation n’a pas évolué.»

Le RMM a aussi évoqué la possibilité d’ajouter de nouveaux établissements à la Route des brasseurs. «On cherche à tisser des liens avec des régions qui ont déjà des routes brassicoles comme le Lac-Saint-Jean, qui pourrait faire un lien avec La Tuque. Mais il y a des régions qui n’ont pas de route comme Portneuf, le Centre-du-Québec ou même Lanaudière, alors il y a un potentiel de s’associer avec des microbrasseries», indique le président du RMM.

La nouvelle bière

Le RMM a présenté une toute nouvelle bière collaborative où la majorité des maîtres-brasseurs a mis la main à la pâte et partagé son expertise afin de brasser 2200 litres de la première bière de la Route.

Des ingrédients du terroir de la Mauricie en font une bière entièrement locale. Pas moins de 355 kg de grains qui ont été cultivés et maltés dans la région ont été fournis par deux partenaires, le Maltraiteur et la Ferme du Tarieu.

La bière comprend aussi des argouses, du sureau, du miel et du houblon, tous cultivés en Mauricie. Elle a été brassée dans les équipements d’À la fût de Saint-Tite.

«On prévoit brasser une bière par année en collaboration, mais il se pourrait aussi que la fréquence soit plus élevée. On veut se promener d’une microbrasserie à une autre pour faire découvrir le territoire de la route à nos brasseurs. Ça donne des idées et ça stimule la créativité. C’est un défi de faire une bière collaborative. Il faut laisser les brasseurs se parler entre eux et il ne faut pas trop que les gens de marketing essaient de les influencer», ajoute Alex Dorval avec une pointe d’humour.

Les autres établissements de la Route des brasseurs sont la Pécheresse et le Mouton noir de La Tuque, À la fût de Saint-Tite, le Presbytère de St-Stanislas, le Gambrinus, le Temps d’une pinte et la Forge du malt de Trois-Rivières, Ô quai des brasseurs de Bécancour, la Brasserie dépareillée de Yamachiche, l’Arsenal à Charette, Nouvelle-France à St-Alexis-des-Monts, ainsi que les Grands bois de Saint-Casimir.

Le passeport

L’amateur de bières peut se procurer le passeport de la route pour une somme de 30$. Il recevra une gourde d’eau, un macaron et un autocollant. En se présentant dans un établissement de la route, il recevra un galopin de dégustation et pourra faire étamper son passeport pour indiquer sa présence dans cet établissement.

Une fois 13 des 14 microbrasseries visitées (la Ferme du Tarieu ouvrant seulement à l’automne), le consommateur peut retourner son passeport par la poste ou par courriel pour recevoir un chandail de la Route des brasseurs, ainsi qu’un billet pour le Festival brassicole de la Mauricie ou le Festival bière et poutine de Trois-Rivières.

Le passeport est disponible dans tous les établissements de la route et dans certains offices de tourisme de la région.