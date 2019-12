Une nouvelle approche pour la formation en santé et sécurité au travail

L’Académie de gestion de la santé et de la sécurité au travail (AGESST) a officiellement lancé ses activités, la semaine dernière, sur la rue Amyot à Trois-Rivières.

Cette espace de formation, une première au Québec, offre des formations sur mesure aux dirigeants, cadres et superviseurs qui sont responsables de gérer la santé et sécurité dans leur milieu de travail (SST). L’approche se veut simple, concrète et axée sur la réalité terrain des entreprises.

«On forme des gestionnaires parce que la SST parce que c’est la gestion des risques. Si une personne ne sait pas comment faire, elle fera plein d’efforts sans avoir de résultats concluants. Mon objectif est de vulgariser la santé et sécurité au travail et d’arriver à des résultats concrets sur le terrain. Plus les gestionnaires seront compétents, plus la situation va s’améliorer. L’automne dernier, on a vu se produire sept décès en sept jours dans un contexte de travail au Québec. Ce n’est pas normal», souligne Marc-André Ferron, fondateur et directeur de l’AGESST.

«L’Académie est différente de ce qu’on voit normalement. D’habitude, la SST a un côté conservateur. Les gens vont suivre une formation sans être motivés. Ici, on mange de la SST. J’aime la vulgariser et que les gens repartent avec des outils qui vont les aider rapidement. L’environnement des locaux a été pensé en conséquence. Également, on n’a pas de manuel imprimé. Tout se fait sur ordinateur portable pour réduire notre empreinte écologique», ajoute-t-il.

L’AGESST a développé plus de 15 formations différentes étalées sur un calendrier établi plusieurs mois à l’avance qui s’adressent autant aux néophytes et aux dirigeants qu’aux conseillers SST chevronnés. Chaque formation sera proposée à trois reprises dans l’année.

Aussi, dans le but de sensibiliser les finissants universitaires à l’importance de la santé et sécurité au travail, l’Académie de gestion de la santé et sécurité au travail leur offre un tarif réduit pour suivre une formation.

Marc-André Ferron est un professionnel et consultant en SST comptant plus de 22 ans d’expérience. Il est auteur de 11 livres sur la gestion de la santé et sécurité distribués internationalement.

Chaque année, les accidents de travail entraînent 200 décès et plus de 90 000 lésions ou maladies professionnelles.