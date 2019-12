Une nouvelle application trifluvienne

Une toute première application du site trifluvien «Jeux ID» est maintenant disponible sur les appareils iOS. Pour l’occasion, David Allard a choisi de proposer le jeu «Addiction».

Le concept est assez simple: il faut joindre des nombres pour créer la légendaire tuile «100», de couleur noire. Il faut faire le plus de points possible. Cela peut rappeler quelques souvenirs aux fans des jeux «1048» et «Threes!».

«C’est la première fois que je développe une application avec l’un de mes jeux. J’ai choisi le plus simple visuellement. C’était mon premier essai en tant qu’application et je savais qu’il y avait quelques jeux de nombres assez populaires sur les appareils Apple. Addiction ne se joue pas comme les autres et je savais que c’était le genre de jeu qui peut plaire à bien des personnes», lance-t-il.

«J’ai choisi quelque chose de simple aussi parce que ce n’est pas si facile avec Apple. On a besoin d’un enregistrement pour devenir développeur certifié Apple, des certificats de sécurité, en plus des coûts reliés à tout ça. J’avais déjà ma clientèle sur mon site, mais les gens peuvent jouer seulement s’ils ont une connexion internet, tandis que là, ils pourront jouer de partout.»

Dans Addiction, il faut joindre deux nombres de la même rangée ou colonne s’ils ont une différence de plus ou moins un, ou encore s’ils sont égaux. Le défi est de jouer un tour à l’horizontale, puis le suivant à la verticale, toujours en alternance.

«Je développe toujours jeux cérébraux, si je peux dire, qui demandent de réfléchir. J’ai toujours aimé ça. Il y a surtout des jeux de lettres sur le site que j’ai créé il y maintenant 16 ans. On y retrouve une cinquantaine de jeux et c’est offert gratuitement, même si on doit s’inscrire au site», ajoute celui qui avait mis un mois pour la conception du jeu et un autre mois de plus pour le convertir en application.

Le site développé par le Trifluvien est le https://www.jeuxid.com/. Le concepteur ne s’en cache pas : il est déjà la préparation d’un deuxième essai.

«J’ai déjà commencé à travailler sur ma deuxième application, alors on verra. J’aimerais pouvoir la lancer d’ici un mois. Ensuite, je vais regarder comment ça va dans les deux cas. Présentement, on a déjà 750 téléchargements pour Addiction même si je n’en ai pas encore beaucoup parlé», ajoute-t-il.

«Apple n’exige pas de résultat, mais il faut respecter quelques exigences techniques et esthétiques. Par exemple, il faut que ça sorte bien sur le téléphone, il faut que ça fonctionne bien et il ne faut pas que ça plante. Ça doit fonctionner autant sur le téléphone que sur la tablette. Lorsque l’application est refusée, on reçoit un rapport avec les corrections à apporter.»

Addiction a paru le 1er novembre sur l’App Store. Il est gratuit et disponible en français, en anglais et en espagnol.

«C’est un cadeau d’anniversaire que je me suis fait. C’est un gros marché, dans le sens que les jeux se sont énormément développé dans les dernières années. Facebook, par exemple, a intégré beaucoup de jeux en ligne. Ça va bien pour mon site, mais depuis l’arrivée des réseaux sociaux et des applications, j’ai perdu un peu de gens au fil des ans», confie-t-il.

«J’en suis très fier. Je suis relativement seul au Québec qui a des jeux créés ici, sur des sujets d’ici. Souvent, les jeux sur l’App Store sont faits par des équipes alors que moi je travaille seul. Je suis fier de m’être rendu-là et j’espère continuer encore longtemps.»