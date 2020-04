Une Mustang électrique pour le quart de mille

Si vous aviez besoin d’une autre preuve que les temps changent, Ford vient de présenter un prototype de Mustang Cobra Jet 1400. Le 1 400 signifie le nombre de chevaux. Mais, ces derniers ne proviennent d’un V8 modifié, mais bien d’une batterie. Une voiture d’accélération entièrement électrique qui fournit aussi 1 100 lb-pi de couple instantané. Cette combinaison est capable d’abattre un quart de mille en 8 secondes à plus de 273 km/h ou 170 milles à l’heure pour les vieux routiers.

La Mustang Cobra Jet 1400 rend également hommage à la Cobra Jet d’origine qui a d’abord dominé les pistes d’accélération à la fin des années 1960 et qui demeure aujourd’hui une force majeure chez les sportifs de la course d’accélération. Ford Performance poursuit les essais sur la Cobra Jet 1400 en vue de son dévoilement, plus tard cette année, à l’occasion d’une course d’accélération où les passionnés, les médias et les concurrents auront l’occasion de découvrir la voiture de course et de voir précisément ce dont elle est capable sur la piste.

Il faut tout de même se demander si une voiture d’accélération silencieuse va attirer autant les foules. Il faut être honnête, c’est souvent le son des moteurs qui fait vibrer la foule.

