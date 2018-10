Une Moustache pour mon CH est de retour

Le traditionnel mois «Une moustache pour mon CH », rempli d’activités dédiées à la santé masculine, est de retour jusqu’au 30 novembre prochain.

La population et les entreprises du grand Trois-Rivières sont donc invitées à participer aux diverses activités organisées afin d’amasser des fonds.

La Fondation mise sur la collecte de dons en ligne, autant pour les particuliers que pour les entreprises. Il suffit de visiter la section «Une Moustache pour mon CH» sur le site Web de la Fondation http://fondationrstr.com/, de se créer un profil, de se fixer un objectif et d’inviter son entourage à faire un don pour la cause.

«Ces dons sont d’ailleurs la pierre angulaire du Fonds Gilles-Rousseau et permettent à celui-ci de poursuivre sa mission essentielle, soit faire la prévention, le traitement et la guérison des cancers masculins, dont le cancer de la prostate. Rappelons qu’il touche actuellement 1 Canadien sur 7», explique Caroline Vivier, directrice du développement de la Fondation.

«Tout l’argent récolté est investi chez nous, au Centre hospitalier, pour les hommes de notre région.»

En effet, lesdits fonds serviront à améliorer la qualité des soins offerts par le Service d’urologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du CIUSSS MCQ.

Une bière spéciale

La Fondation tiendra également deux «4 à 7» animés à la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte, soit le jeudi 1er et le jeudi 29 novembre. Le premier 4 à 7 lancera officiellement les activités, tandis qu’un concours de barbes et de moustaches clôturera le mois pour le dernier.

Il sera aussi possible de soutenir la cause de la santé masculine en achetant la «Charlot», une bière spécialement conçue par la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte pour l’occasion. Cette «cream ale ambrée» sera disponible du 1er au 30 novembre à La Microbrasserie Le Temps d’une Pinte, au Nord-Ouest Café, au Trèfle, au Gambrinus et à L’Auberge du Lac St-Pierre.

Pour les détails complets des activités, consultez l’onglet le http://www.fondationrstr.com/Activites-MouctacheCH.html.