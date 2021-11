Une micro-bibliothèque communautaire à la maison de répit Le Camélia

La cour avant de la maison de répit Le Camélia est maintenant garnie d’une jolie micro-bibliothèque communautaire. Le projet, issu d’une collaboration entre les résidents et des étudiants du Collège Laflèche, a pour objectif de tisser des liens avec le voisinage.

Habituée de collaborer avec l’institution d’enseignement, c’est Lucie Duval, la propriétaire de la maison Le Camélia, qui a lancé cette idée il y a quelques mois. « On travaille là-dessus depuis le mois d’août, indique-t-elle. Mon but premier est de sensibiliser les gens à notre clientèle. Je trouvais que c’était une belle façon de nous rapprocher des gens et d’échanger. »

La maison de répit Le Camélia, une ressource d’hébergement familiale privée pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, accueille présentement 15 personnes.

« Ce sont les résidents qui vont s’occuper de la boîte à livres, précise Mme Duval. Ils vont veiller à l’entretenir, la garder pleine et solliciter les gens pour y échanger des livres. Dans les prochains jours, on a l’intention d’aller porter des invitations aux gens du quartier. Nos résidents ont participé à chacune des étapes du projet, avec beaucoup de coeur et d’enthousiasme. Ils en sont très fiers. »

Le projet a été réalisé grâce à la participation des étudiants Alexandre Dubois, Noémie Blanchette et Ariane Garceau, ainsi que leur professeur David Gélinas. Ces finissants en Gestion et intervention en loisir ont même préparé une journée d’inauguration bien spéciale avec la présence de l’auteur jeunesse Étienne Poirier.